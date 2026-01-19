'पापा मुझे बचा लो...' बेबस पिता और ठंड में सोता सिस्टम, दिल तोड़ देने वालीं दो आपबीती

'पानी ठंडा बता वे किनारे बैठे थे'

यह 16 तारीख की रात की बात है. धुंध बहुत ज्यादा थी. मुड़ने की जगह कार सीधे पानी से भरे मॉल के अधबने बेसमेंट में चली गई. गिरने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास कॉल किया. पापा मैं नाले में गिर चुका हूं. मुझे नहीं पता कि मैं कहा हूं, लेकिन मुझे आकर बचा लो. पिताजी मौके पर आ गए थे. पिताजी ने पुलिस को कॉल किया, वह टाइम से आ गई थी. पुलिस के 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे. उनके पास सारी सुविधाएं थीं. सच्चाई बताऊं तो लड़के को फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबोया है. फायर ब्रिगेड वाले चाहते तो, लड़के को बचा सकते थे. लड़का 20-25 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर टॉर्च दिखाकर गुहार लगा रहा था कि भाई मुझे बचा लो. यह 12 बजे की बात होगी. पानी में गाड़ी गिरने के बाद वह लड़का पौने दो घंटे तक खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा.

वह बोलता रहा मुझे बचा लो किसी भी तरह से. मुझे बचा लो. मौके पर पुलिस भी थी. एसडीआरएफ भी थी और फायर ब्रिगेड वाले भी थे. किसी ने उसकी मदद नहीं की. वे बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम अंदर नहीं जाएंगे. अंदर सरिया है, हम नहीं जाएंगे. मैं सच कहूं तो उस लड़के की मौत का जिम्मेदार सरकारी महकमा है. मैं एक बजकर 14 मिनट पर मौके पर पहुंचा था. मैं फ्लिपकार्ट की डिलिवरी करने आया था. मैं जब आया, एसडीआरएफ वाले सीढ़ी पर बैठकर बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी और सरिया है, हम अंदर नहीं जाएंगे.

वह लड़का मेरे आने से करीब 10 मिनट पहले ही डूबा था. मैंने उनसे बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर. वे बाहर आए. मैंने अपने कपड़े उतारे और कमर पर रस्सा बांधा और करीब 50 मीटर अंदर गया मैं. मैंने पौने दो बजे तक करीब 30 मिनट पानी के अंदर उस लड़के को ढूंढा. मुझे न वह लड़का मिला और न ही वह कार मिली. उसके बाद मैं वापस आ गया.

बाहर खड़े महकमे के कुछ लोग कह रह थे कि भाई तुम 10 मिनट पहले आते तो लड़का बच जाता. जो भर्ती हुए वह फेल हो गए और मुझसे उम्मीद की जा रही थी. दो बजकर 20 मिनट मैं पानी से बाहर था. उसके बाद साढ़े पांच बजे मैं यहां से गया हूं. तब तक न तो लड़का निकला था और न ही गाड़ी निकली थी.