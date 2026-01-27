ग्रेटर नोएडा के अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल से कूदकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या, 6 महीने से था बेरोजगार

पति-पत्नी के विवाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पैरामाउंट इमोशंस सोसायटी के टॉवर नंबर-सी से मंगलवार शाम सामने आई. यहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, युवक ने पत्नी से विवाद के बाद अपनी साली को चाकू मारकर यह कदम उठाया. मृतक की पहचान शत्रुघ्न सिन्हा (38) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पटना बिहार के रहने वाले थे. वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन पिछले छह माह से बेरोजगार थे, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में थे. उनकी पत्नी भी एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं.

पत्नी से विवाद, बीच बचाव में आई साली तो मारा चाकू

पुलिस जांच में सामने आया है कि शत्रुघ्न का अपनी पत्नी से अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था. घटना के दिन उन्होंने शराब पी रखी थी और पत्नी से किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया. विवाद बढ़ने पर उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट करने की कोशिश की. जब उनकी पत्नी की बहन (साली) बीच-बचाव के लिए आगे आईं, तो शत्रुघ्न ने सब्जी काटने वाले चाकू से उनके हाथ पर वार कर दिया.

इसके बाद पत्नी ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने से पहले ही शत्रुघ्न ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर बालकनी में जाकर छलांग लगा दी. उन्हें आनन-फानन में यथार्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मामले की छानबीन में जुटी बिसरख थाना पुलिस

बिसरख थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पैरामाउंट सोसायटी के टॉवर नंबर-सी में अपने फ्लैट की 16वीं मंजिल की बालकनी से छलांग लगाई थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजन मौके पर मौजूद हैं और आगे की आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.



