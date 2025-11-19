विज्ञापन
नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए, कल लेंगे 10वीं बार सीएम पद की शपथ

नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए. अब वो गुरुवार को 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे. नीतीश की शपथ में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे.

  • नीतीश कुमार को बिहार एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है
  • बिहार विधानसभा के अंदर हुई बैठक में सम्राट चौधरी ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव किया
  • एनडीए ने 202 सीटों के साथ बिहार में फिर से सत्ता में वापसी की है
पटना:

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है. अब नीतीश कुमार बतौर एनडीए नेता गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी. 

गांधी मैदान में शपथ

कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के बतौर एनडीए नेता नाम का प्रस्ताव किया. इस दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे.

जेडीयू के भी नेता चुने गए नीतीश 

इससे पहले जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था. नीतीश कुमार के एनडीए नेता चुने जाने के दौरान राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे. 

एनडीए की जोरदार वापसी 

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए में सबसे ज्यादा 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. वहीं, जेडीयू ने 85 सीटों पर कब्जा किया है. विपक्षी आरजेडी को महज 25 सीटों पर ही जीत मिल पाई. चिराग पासवान की एलजेपी (आर) को 19 सीटों पर जीत मिली है. कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई जबकि AIMIM ने 5 फिर से 5 सीटें जीत ली है. जीतन राम मांझी की हम को 5 सीटों पर जीत मिली है जबकि 9 सीटें अन्य के खाते में गए हैं. 

साढ़े 11 बजे शपथ समारोह 

गौरतलब है कि गुरुवार सुबह 11:30 बजे से गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा. पीएम नरेंद्र मोदी 12: 30  बजे तक गांधी मैदान पहुंचेंगे. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई एनडीए शासित राज्यो के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में होंगे शामिल. माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 20 अन्य मंत्री भी ले सकते हैं शपथ. कल नीतीश कुमार 10 वी बार लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ. साल 2010 के बाद पहली बार होगीं गांधी मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह.

