नीतीश ईमानदार लेकिन उनके मंत्री... NDTV से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा, पढ़ें

पीके उर्फ प्रशांत किशोर ने बिहार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एनडीटीवी से खास बातचीत में बिहार की स्थिति को लेकर पीके ने कहा कि अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बिहार में चल रही है. नीतीश कुमार ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके मंत्री और अफसर भ्रष्ट हैं.

विदेश में खरीद रहे प्रॉपर्टी

प्रशांत किशोर ने कहा, "मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने की राजनीति नहीं करता हूं. हम तो यहां 3 साल से ही घूम रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने कभी पिछले 2 महीने को छोड़ दीजिए तो कभी किसी आरोप प्रत्यारोप में हम लोग पड़ते नहीं हैं. बिहार में जो अभी स्थिति है जमीन पर लोग बता रहे हैं कि अभी तक की ये सबसे भ्रष्टतम व्यवस्था है. तो आखिर जो नीचे इतना भ्रष्टाचार है तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो प्रश्रय तो है और लोग रोज जानकारी भेज रहे हैं. नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द-गिर्द के लोग सैकड़ों करोड़ रुपये लूट रहे हैं. पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर ₹200 करोड़ का साल भर में यहां प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है तो जनता के बीच में बात तो रखी ही जाएगी."

सम्राट चौधरी की डिग्री पर घेरा

पीके ने यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी यहां के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं. दसवां पास किए हैं कि नहीं? यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए. तो जब आप बिहार में कोई नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आपसे पढ़ाई के लिए 10वां का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि नहीं. मांगा जाएगा. अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो कहिए कि नहीं पढ़े लिखे हैं. आप कह रहे हैं हम डिलीट किए हुए हैं. हम पीएचडी किए हुए हैं और 10वां आप पास ही नहीं किए हैं. बिहार परीक्षा बोर्ड ये कह रहा है कि आप का नाम जब सम्राट कुमार मौर्य था तो आपको 234 नंबर आया था. आप फेल हो गए थे मैट्रिक में तो फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कहां से कर लिए? तो ये जो बातें हैं तो जनता के हित की बात है. जनता के जानने वाली बात है. हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में रखा है. अब उनकी जिम्मेवारी है. वो जवाब दें. "

...तो जेल भेज दो

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार है , मोदी जी से भी बोल दें. संजय जयसवाल से कहना चाहेंगे कि सरकार तुम्हारी है, हिम्मत है तो मुझे जेल भेजवा दें. मुझे जनता का बैकअप सपोर्ट है , इसलिए मैं यह सब बोल रहा हूं. बिहार में सरकार जो घोषणा कर रही है आज, हमलोग कब से यह ऐलान कर चुके थे. सरकार आज पेंशन बढ़ा रही है. किसी भी दल से पहले जन सुराज बिहार में 243 सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगा.बिहार में इस बार असेंबली हंग नहीं होगी , इस बार जन सुराज सरकार बना रही है.