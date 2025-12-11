विज्ञापन
बंधे हाथ और पीछे पुलिस,गोवा नाइट क्लब मामले के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की एक और तस्वीर आई सामने

लूथरा बंधुओं को भारत मे लाने में समय लग सकता है. सूत्रों ने बताया कि लूथरा बंधुओं का वीजा रद्द होने के बाद उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

  • गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे
  • दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत दिल्ली की कोर्ट में निरस्त कर दी गई और उन्हें थाईलैंड में हिरासत में लिया गया
  • आग लगने से चार दिन पहले लूथरा भाई परिवार के साथ दुबई से लौटे थे और उनके पास ब्रिटेन का दीर्घकालिक वीजा था
लूथरा बंधु. गोवा की हाई सोसायटी में रहने वाले. दिन-रात आराम और सुकुन की जिंदगी जीने वाले आज हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं. गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के दोनों मालिक क्लब में आग लगते ही कानून से बचने के लिए तत्काल थाइलैंड भाग गए. सोचा कि उनके ना रहने पर मामला शांत हो जाएगा. मगर यहां तो लेने के देने पड़ गए.

भारतीय एजेंसियों को पता चल गया कि सौरभ और गौरव लूथरा थाइलैंड भागे हैं. वहां की पुलिस से बात की और नतीजा हथकड़ियों में जकड़े तस्वीरें. दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली तो वो भी निरस्त कर दी गई. साफ है अगर भागते नहीं तो शायद कानून ज्यादा तरस खाता.  

हादसे से पहले दुबई गए थे

सूत्रों के अनुसार, लूथरा भाइयों में से एक के पास ब्रिटेन का दीर्घकालिक वीजा था, लेकिन दोनों भाइयों ने एक साथ भारत छोड़कर थाईलैंड जाने का फैसला किया.  आग लगने से चार दिन पहले, दोनों भाई परिवार के सदस्यों के साथ दुबई से लौटे थे. सूत्रों के अनुसार, वे एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए दुबई गए थे.

भारत लाने में हो सकती है देरी

लूथरा बंधुओं को भारत मे लाने में समय लग सकता है. सूत्रों ने बताया कि लूथरा बंधुओं का वीजा रद्द होने के बाद उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. वीजा रद्द होने के कारण उन्हें बैंकॉक ले जाया जाएगा, जहां इसकी प्रक्रिया की जाएगी. औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भारत वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. 

कल शुक्रवार है. अगर कल यह प्रक्रिया पूरी नही हुई तो इसी बीच सरकारी दफ्तरों में दो नॉन-वर्किंग दिन (शनिवार–रविवार) भी आ रहे हैं.

गोवा में हाईलेवल मीटिंग

इसके कारण लूथरा ब्रदर्स को भारत आने में 3 से 4 दिन समय लग सकता है. गोवा क्लब अग्निकांड मामले में आज सुबह दोनों मुख्य आरोपी लूथरा भाइयों को थाइलैंड में डिटेन किया गया. मामले में आगे के प्लान ऑफ़ एक्शन को मदेनज़र रखते हुए गोवा सीएम आवास पर हाईलेवल मीटिंग बुलाई गई है. इस मीटिंग में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, डीजी आलोक कुमार, डीआईजी वर्षा वर्मा खास तौर पर मौजूद रहे.

