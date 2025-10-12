विज्ञापन
Vande Bharat Train News: दीपावली और छठ पूजा पर परिवार समेत ट्रेन से घर जाना चाहते हैं और भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो रेलवे की ये वंदे भारत ट्रेन आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. जानें वंदे भारत ट्रेन का किराया, स्टॉपेज, टाइमिंग सब कुछ

कानपुर, प्रयागराज से लेकर बक्सर-आरा तक गुड न्यूज, दिवाली-छठ में नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का आगाज
Vande Bharat
  • दीपावली और छठ पूजा पर नई दिल्ली से पटना तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है
  • वंदे भारत ट्रेन 13 घंटे 30 मिनट में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना और नई दिल्ली के बीच चलेगी
  • ये वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ठहराव भी लेगी
नई दिल्ली:

Vande Bharat Diwali Chhath Puja Confirm Ticket: दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए नई दिल्ली से पटना तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है. इसकी पहली ट्रेन शनिवार 11 अक्टूबर को चली. ये सेमी हाईस्पीड ट्रेन दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को समय पर घर पहुंचाएगी. इंडियन रेलवे की जानकारी के मुताबिक, वंदे भारत स्पेशल ट्रेन की दो जोड़ी ट्रेनें नई दिल्ली से वंदे भारत के बीच इस दौरान चलेंगी. वंदे भारत ट्रेन का किराया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये ट्रेन आपको सुविधाजनक सफर देगी और आप समय से दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार के दौरान घर तक पहुंच पाएंगे. बिहार चुनाव में वोटिंग करने जा रहे लोगों के लिए भी यह ट्रेन कन्फर्म टिकट दिला सकती है.

दो जोड़ी वंदे भारत स्पेशल ट्रेनों की टाइमटेबल
ट्रेन नंबर 02251- पटना नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन (12 अक्टूबर से 16 नवंबर)
ट्रेन नंबर 02252 - पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन (11 अक्टूबर से 17 नवंबर)
ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली -पटना वंदे भारत स्पेशल (11 अक्टूबर से 15 नवंबर)
ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल (12 अक्टूबर से 16 नवंबर)

वंदे भारत की टाइमिंग- 13 घंटे में दिल्ली से पटना
ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें 13 घंटे 30 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी पटना से नई दिल्ली के बीच तय करेंगी. ट्रेन नंबर (train number 02252/02251) नई दिल्ली-पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच होंगे. जबकि ट्रेन नंबर 02253/02254 पटना-नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में 20 कोच होंगे.

वंदे भारत ट्रेन का रूट
ये ट्रेनें नई दिल्ली से पटना के बीच छह रेलवे स्टेशनों पर ठहराव लेंगे. इनमें उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा रेलवे स्टेशन शामिल हैं. 

लखनऊ से होगा एक और वंदे भारत का आगाज, वेस्ट यूपी के इस शहर तक मिलेगी सुपरफास्ट रफ्तार

02252/02251 वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज 
उत्तर रेलवे की जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02252 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 11 अक्टूबर से चल रही है. ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को गंतव्य के लिए प्रस्थान करेगी। इसमें 16 कोच होंगे और यह ट्रेन दिवाली और छठ पूजा के बाद तक 32 राउंड लगाएगी. ट्रेन नंबर 02251 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी पटना से 12 अक्टूबर से चल रही है. यह हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को चलाई जाएगा. इस ट्रेन में 16 वंदेभारत कोच लगाए गए हैं. त्योहार के दौरान यह स्पेशल ट्रेन कुल 32 फेरे लगाने वाली है.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग और स्टॉपेज
ट्रेन नंबर 02253 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलाई जाएगी. यह ट्रेन 11 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 17 नवंबर 2025 तक चलेगी. इस वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच लगाए गए हैं और यह ट्रेन कुल 33 फेरे लगाएगी. ट्रेन नंबर 02254 12 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच दौड़ेगी. यह ट्रेन नई दिल्ली से हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार दौड़ेगी और इसमें 20 कोच रखे गए हैं.

नई दिल्ली से पटना रेल किराया
IRCTC के अनुसार, इस स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में नई दिल्ली से पटना का चेयर कार (CC) किराया 2595 रुपये रखा गया है. लेकिन एक्जिक्यूटिव क्लास में टिकट बुकिंग के लिए आपको 4675 रुपये यात्री किराया चुकाना होगा.
 

