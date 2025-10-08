विज्ञापन
लखनऊ से होगा एक और वंदे भारत का आगाज, वेस्ट यूपी के इस शहर तक मिलेगी सुपरफास्ट रफ्तार

Vande Bharat Train: उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है. अब तक यूपी के 20 शहर वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ चुके हैं.

लखनऊ:

Vande Bharat: यूपी को जल्द ही 15वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है. अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत तमाम शहरों से 14 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो यूपी के 20 शहरों से गुजरती हैं. तेज रफ्तार और सटीक टाइमिंग वाली इन ट्रेनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. ये नई वंदेभारत लखनऊ सेंट्रल से सहारनपुर के बीच चलेगी. नई ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे के हाथों में होगा. इससे अवध क्षेत्र से पश्चिमी यूपी के शहरों के ट्रेन से आवागमन और बेहतर होगा.

सहारनपुर से लखनऊ के बीच वंदेभारत ट्रेन
लोकसभा चुनाव से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज से सहारनपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी. सहारनपुर से लखनऊ के बीच वंदेभारत ट्रेन चलाने को हरी झंडी मिल भी गई है, लेकिन सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन वाया नजीबाबाद से जाएगी या मेरठ-हापुड़ रूट से चलेगी, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है. उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य है, जहां से वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई थी. वाराणसी से नई दिल्ली के बीच देश की पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान
वंदे भारत ट्रेन में अब स्लीपर ट्रेनों की भी शुरुआत हो गई है. जल्द ही इसके रूट का भी ऐलान होगा. बिहार के लिए भी हाल ही में सरकार ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है. इसमें इमरजेंसी अलार्म बटन उपलब्ध कराए गए हैं. रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा दी गई है. कोच में ऑटोमैटिक प्लग डोर और आपातकालीन विंडोज भी मौजूद हैं. रेलवे ने इस प्रीमियम ट्रेन में यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए पैंट्री में हॉट केस, मॉडर्न फ्रिज और वॉटर कूलर भी उपलब्ध कराए हैं

यूपी की वंदे भारत ट्रेनें

ट्रेन नंबर 22435/22436
वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस
(Varanasi-New Delhi-Varanasi)

ट्रेन नंबर 20171/20172
रानी कमलापति-निजामुद्दीन
(Rani Kamlapati-Nizamuddin)

ट्रेन नंबर 22457/22458
आनंद विहार टर्मिनल-देहरादून
(Anand Vihar-Dehradun-Anand Vihar)

ट्रेन नंबर 22549/22550
गोरखपुर-प्रयागराज-गोरखपुर
(Gorakhpur-Prayagraj-Gorakhpur)

ट्रेन नंबर 22415/22416
वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी
(Varanasi-New Delhi-Varanasi)

ट्रेन नंबर 22425/22426
अयोध्या-आनंदविहार-टर्मिनल
(Ayodhya-Anand Vihar Terminal)

ट्रेन नंबर 22345/22346
पटना-गोमती नगर-पटना
(Patna-Gomti Nagar-Patna)

ट्रेन नंबर 20887/20888
रांची-बनारस-रांची
(Ranchi-Banaras-Ranchi)

ट्रेन नंबर 22545/22546
लखनऊ-देहरादून-लखनऊ
(Lucknow-Dehradoon-Lucknow)

ट्रेन नंबर 22490/22489
मेरठ-लखनऊ-मेरठ
(Meerut-Lucknow-Meerut)

ट्रेन नंबर 20981/20982
उदयपुर-आगरा कैंट-उदयपुर
(Udaipur-Agra Cantt-Udaipur)

ट्रेन नंबर 22500/22499
वाराणसी-देवघर-वाराणसी
(Varanasi-Deoghar-Varanasi)

ट्रेन नंबर 20176/20175
आगरा कैंट-वाराणसी-आगरा कैंट
(Agra Cantt-Banaras-Agra Cantt)

ट्रेन नंबर 26502/26501
गोरखपुर-पाटलिपुत्र-गोरखपुर
(Gorakhpur-Patliputra-Gorakhpur)

