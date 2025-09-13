विज्ञापन
नेपाल हमारा घनिष्ठ मित्र... PM मोदी ने मणिपुर से पड़ोसी देश को दिया ये खास संदेश

PM Modi on Nepal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का मित्र है. करीबी दोस्‍त है. हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्‍था से जुड़े हैं. उन्‍होंने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली सुशीला कार्की को बधाई भी दी.

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में नेपाल को भारत का करीबी मित्र और साझा इतिहास वाला देश बताया है.
  • नेपाल की अंतरिम PM सुशीला कार्की के पदभार ग्रहण करने पर उन्‍होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बधाई दी.
  • उन्‍होंने कहा कि नेपाल की पहली महिला PM के रूप में सुशीला जी का आना, महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है.
PM Modi on Nepal: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्‍होंने नेपाल को करीबी दोस्‍त बताया. साथ ही अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली सुशीला कार्की को भी बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल साझा इतिहास और आस्‍था से जुड़े हैं. नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद उग्र प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्‍तीफा दे दिया था और अंतरिम पीएम के रूप में सुशीला कार्की ने शपथ ली है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा. हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है. करीबी दोस्‍त है. हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्‍था से जुड़े हैं."

सुशीला कार्की को दी बधाई

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं श्रीमती सुशीला जी को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई देता हूं. मुझे विश्वास है कि वह नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी. साथ ही कहा कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना, महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है.

साथ ही उन्‍होंने कहा कि मैं नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि माना है. नेपाल में हाल की घटनाओं में एक बात जो ध्यान से छूट गई है, वह यह है कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल के युवा सड़कों की सफाई करते देखे गए हैं. मैंने इसे सोशल मीडिया पर भी देखा है. यह नेपाल के पुनरुत्थान का संकेत है. मैं नेपाल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं.

देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं कार्की

नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रवार रात को देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले युवा प्रदर्शनकारियों के बीच एक बैठक के बाद चुना गया था.

अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए जानी जाने वाली पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से पढ़ाई की है.

नेपाल में ऐसे भड़की हिंसा

नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी. इसके विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने के तुरंत बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात हटा लिया गया था.

नेपाल पुलिस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को शुरू हुए ‘जेन जेड' (1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग) के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक समेत कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है.

