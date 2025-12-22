विज्ञापन
पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के ल‍िए भेजी चादर, क‍िरेन र‍िजिजू पहुंचे अजमेर

केंद्रीय मंत्री क‍िरेन र‍िज‍िजू चादर लेकर अजमेर पहुंचे. अजमेर सर्क‍िट हाउस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्‍वागत क‍िया. प्रशासन‍िक अधिकारी भी मौजूद रहे.

अजमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का स्वागत किया.

814वें उर्स में पीएम मोदी की ओर से 12वीं बार अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई जाएगी. केंद्रीय मंत्री क‍िरेन र‍िजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे. वे अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया.

पीएम मोदी का पढ़ा जाएगा संंदेश  

जिला कलेक्टर लोकबंधु भी स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहे. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सर्किट हाउस परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई चादर चढ़ाई जाएगी. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम भेजा गया विशेष संदेश भी मंत्री द्वारा पढ़ा जाएगा.

क्यों मनाया जाता है उर्स 

अजमेर दरगाह का उर्स सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (गरीब नवाज) की पुण्यतिथि (विसाल) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो उनके अल्लाह से मिलन का जश्न होता है.  यह उनकी मृत्यु के दिन (6 रजब) से शुरू होकर 6 दिनों तक चलेगा. इस दौरान लोग आकर चादर चढ़ाते हैं. शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं. यह हजरत ख्‍वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के 814वां उर्स है.  

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पेश की चादर 

अजमेर शरीफ में हजरत ख्‍वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के 814वें उर्स पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से भी चादर पेश की गई. यह चादर दिल्ली से मंच के राष्ट्रीय कन्वीनर डॉ. इमरान चौधरी के नेतृत्व में लाई गई, जिसे खादिम शेख़ दौलत अली चिश्ती के माध्यम से ख़्वाजा साहब की दरगाह पर चढ़ाया गया. इस अवसर पर वरिष्ठ संघ प्रचारक और मार्गदर्शक डॉ. इंद्रेश कुमार ने कहा कि अजमेर शरीफ़ की दरगाह पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देती है.

इंद्रेश कुमार का पढ़ा संदेश 

डॉ. इमरान चौधरी ने डॉ. इंद्रेश कुमार का संदेश पढ़ते हुए कहा कि ख्‍वाजा गरीब नवाज (रह.) का सूफियाना विचार पूरे समाज को एक परिवार मानने की सीख देता है. उन्होंने कहा कि भूखे को खाना खिलाना, ज़रूरतमंद की मदद करना और दुखी लोगों को सहारा देना ही सच्ची इबादत है. उर्स के इस मौके पर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सामाजिक लोग मौजूद रहे.

