सरकार ने CBI को सौंपी NEET परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले की जांच

केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा (NEET-UG Exam) में धांधली के आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है. शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) ने यह जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है. इससे पहले, सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख को भी पद से हटा दिया, वहीं नेट-पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए होने वाले एग्‍जाम को भी स्‍थगित कर दिया गया. नीट-यूजी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद देश के कई हिस्‍सों में व्‍यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

शिक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट-यूजी परीक्षा का आयोजन किया था. कथित अनियमितताओं के कुछ मामले सामने आए हैं.

Ministry of Education entrusts the matter of alleged irregularities in NEET (UG) Examination 2024 to CBI for the comprehensive investigation. pic.twitter.com/KO95a5a8nD