दिल्ली में स्पेशल 26... CBI अफसर बनकर आया और प्रॉपर्टी डीलर से लूट लिए 2.3 करोड़

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी बनकर एक व्यापारी के कार्यालय से लगभग 2.3 करोड़ रुपये लूट का मामला सामने आया है. ये केस राष्ट्रीय राजधानी के विवेक विहार का है. दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच की और दो लोगों को गिरफ्तार भी लिया है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता मनप्रीत गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी हैं और वित्त, प्रॉपर्टी डीलिंग तथा निर्माण कार्य से जुड़े हैं. पुलिस ने कहा कि मनप्रीत का कहना है कि विवेक विहार स्थित इमारत में लगभग 2.5 करोड़ रुपये की व्यावसायिक कमाई रखी थी. उन्होंने 19 अगस्त को अपने दोस्त रविशंकर से कहा कि वह वहां से 1.10 करोड़ रुपये लेकर उनके आवास आए.

मारपीट कर बैग छीना

पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने कहा, ‘‘जैसे ही शंकर नकदी से भरा बैग लेकर बाहर निकला, दो कारों में एक महिला समेत चार लोगों ने उसे रोक लिया और खुद को सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया. उन्होंने उसके साथ मारपीट की और बैग छीन लिया.''

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर शंकर को उन्हें संपत्ति के अंदर ले जाने के लिए मजबूर किया, जहां उन्होंने मनप्रीत के कर्मचारी दीपक माहेश्वरी की पिटाई की और वहां रखी शेष नकदी लूट ली. पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान एनजीओ के सचिव और असम के मूल निवासी पापोरी बरुआ (31) और तुगलकाबाद निवासी दीपक (32) के रूप में हुई.