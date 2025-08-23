विज्ञापन
विशेष लिंक

अज़रबैजान से भगोड़े सुनील कुमार को लेकर आई CBI, झारखंड पुलिस के किया हवाले

सीबीआई की लगातार निगरानी और इंटरपोल के माध्यम से हुई फॉलो-अप कार्रवाई के बाद सुनील कुमार का लोकेशन अज़रबैजान में ट्रेस किया गया था.

Read Time: 2 mins
Share
अज़रबैजान से भगोड़े सुनील कुमार को लेकर आई CBI, झारखंड पुलिस के किया हवाले
  • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंटरपोल सहयोग से भगोड़ा अपराधी सुनील कुमार को अज़रबैजान से भारत वापस लाया है
  • झारखंड पुलिस की तीन सदस्यीय टीम ने अज़रबैजान के बाकू से सुनील कुमार को लेकर मुंबई हवाई अड्डे पर वापसी की
  • सुनील कुमार पर झारखंड के पतरातू थाना में व्हाट्सऐप के जरिए धमकी और उगाही के आरोपों में एफआईआर दर्ज है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)  ने इंटरपोल चैनलों के जरिए भगोड़े अपराधी सुनील कुमार की अज़रबैजान से वापसी कराई है. यह कार्रवाई सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU) और NCB-बाकू के सहयोग से संभव हुई. झारखंड पुलिस की तीन सदस्यीय टीम 19 अगस्त को अज़रबैजान के बाकू गई थी और आज यानी 23 अगस्त को सुनील कुमार को लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटी.

सीबीआई की लगातार निगरानी और इंटरपोल के माध्यम से हुई फॉलो-अप कार्रवाई के बाद सुनील कुमार का लोकेशन अज़रबैजान में ट्रेस किया गया था. सुनील कुमार के खिलाफ झारखंड पुलिस ने एफआईआर पतरातू थाना, झारखंड में दर्ज की थी. आरोप है कि वह व्हाट्सऐप के जरिए धमकी भरे संदेश भेजकर उगाहीकरता था.

जांच में खुलासा हुआ कि सुनील कुमार झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह का सक्रिय सदस्य है और मयंक सिंह के नाम से नकली पहचान बनाकर काम करता था. अमन साहू का गैंग संगठित आपराधिक गिरोह के तौर पर सक्रिय है और उसके सदस्य व्यापारियों, कोयला परिवहनकर्ताओं व रेलवे ठेकेदारों को धमकाकर भारी रकम वसूलते रहे हैं. सुनील कुमार पर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CBI
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com