अज़रबैजान से भगोड़े सुनील कुमार को लेकर आई CBI, झारखंड पुलिस के किया हवाले

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इंटरपोल चैनलों के जरिए भगोड़े अपराधी सुनील कुमार की अज़रबैजान से वापसी कराई है. यह कार्रवाई सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU) और NCB-बाकू के सहयोग से संभव हुई. झारखंड पुलिस की तीन सदस्यीय टीम 19 अगस्त को अज़रबैजान के बाकू गई थी और आज यानी 23 अगस्त को सुनील कुमार को लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटी.

सीबीआई की लगातार निगरानी और इंटरपोल के माध्यम से हुई फॉलो-अप कार्रवाई के बाद सुनील कुमार का लोकेशन अज़रबैजान में ट्रेस किया गया था. सुनील कुमार के खिलाफ झारखंड पुलिस ने एफआईआर पतरातू थाना, झारखंड में दर्ज की थी. आरोप है कि वह व्हाट्सऐप के जरिए धमकी भरे संदेश भेजकर उगाहीकरता था.

जांच में खुलासा हुआ कि सुनील कुमार झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह का सक्रिय सदस्य है और मयंक सिंह के नाम से नकली पहचान बनाकर काम करता था. अमन साहू का गैंग संगठित आपराधिक गिरोह के तौर पर सक्रिय है और उसके सदस्य व्यापारियों, कोयला परिवहनकर्ताओं व रेलवे ठेकेदारों को धमकाकर भारी रकम वसूलते रहे हैं. सुनील कुमार पर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.