PM मोदी, सुनक, अगरकर से लेकर सामंथा तक, 13 वीडियो में समझें NDTV वर्ल्ड समिट के मंथन का पूरा निचोड़

NDTV World Summit 2025: नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के पहले दिन पीएम मोदी, ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक, साउथ एक्ट्रेस सामंथा, टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित कई बड़े नाम शामिल हुए. इन लोगों ने क्या कुछ कहा, पढ़ें, देखें वीडियो.

PM मोदी, सुनक, अगरकर से लेकर सामंथा तक, 13 वीडियो में समझें NDTV वर्ल्ड समिट के मंथन का पूरा निचोड़
NDTV World Summit के पहले दिन का पूरा निचोड़ समझिए.
  • NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में PM मोदी ने भारत की तेज़ और निरंतर प्रगति पर जोर दिया और अनस्टॉपबल भारत की बात कही.
  • श्रीलंका की PM हरिनी अमरसूर्या ने भारत की आर्थिक सहायता के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया.
  • ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक ने भारत-ब्रिटेन संबंधों की महत्ता बताई. समिट के पहले दिन का पढ़ें पूरा निचोड़.
नई दिल्ली:

NDTV World Summit 2025: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक भारत मंडपम में शुक्रवार को देश-दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के महारथियों का जुटान हुआ. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका की पीएम डॉ. हरिनी अमरसूर्या, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट, साउथ एक्ट्रेस सामंथा, रेमंड समूह के चेयरमैन गौतम हरि सिंघानिया, भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, वर्ल्‍ड गोल्‍ड काउंसिल रीजनल सीईओ सचिन जैन, जीई एरोस्‍पेस के सीईओ विक्रम राय, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित कई बड़े नाम शामिल हुए. 

वर्ल्ड समिट में शामिल हुए इन शख्सियतों ने अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी. यहां देखें सभी बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ कहा. 

भारत रुकने के मूड में नहीं : एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि ये त्योहारों का समय है, आप सभी को दीवाली की बहुत बहुत शुभकमनाएं. एनडीटीवी ने अपने सेशन की थीम भी बहुत अच्छी रखी है. अनस्टबॉबेल भारत, वाकई आज भारत रुकने के मूड में भी नहीं है. हम न रुकेगें और न थमेंगे, हम 140 करोड़ वासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे. आज दुनिया में भली भांति के रोड ब्लॉक हैं, स्पीड ब्रेकर हैं तब अनस्टॉपबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है.

भारत की मदद के लिए श्रीलंका की पीएम ने पीएम मोदी का जताया आभार

श्रीलंका की पीएम डॉ हरिनी अमरसूर्या ने कहा कि मैंने भारत को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है. 1.40 अरब लोगों को अपना रास्ता बनाते हुए देखा है. डिजिटल क्रांति और इंफ्रा के क्षेत्र के जरिए विकसित भारत बनाने की यात्रा देख रही हूं. पीएम मोदी की श्रीलंका की अप्रैल में इस साल हुई यात्रा के दौरान महासागर विजन पर चर्चा हुई.  मैं श्रीलंका की जनता की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद करती हूं. उन्होंने श्रीलंका की 2022 में हुई खराब आर्थिक स्थिति में हमारी मदद की.

मैं ब्रिटेन में पला-बढ़ा, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं - ऋषि सुनक

ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं. मैं ब्रिटेन का पीएम भी बना. अब मैं सांसद हूं. मैं अगर कहूं तो मेरे लिए दोनों देशों के बीच का रिश्ता काफी अहम है. भारत और ब्रिटेन के बीच बेहद अहम है. दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते भी हुए हैं.

मैं हमेशा अपनी जर्नी की ऑथेंटिसिटी की बात करती हूं: समांथा रुथ

NDTV वर्ल्ड समिट में समांथा रुथ ने कहा कि मैं हमेशा से ही अपनी जर्नी की ऑथेंटिसिटी की बात की है. मैं ये मानती हूं कि मेरा ऐसा रहना मेरे लिए जरूरी है. मैं मानती हूं कि महत्वकांक्षाओं का होना जरूरी है लेकिन ये किसी लक्ष्य के साथ जुड़ा हो तो और बेहतर होता है.  

हम एक मात्र ऐसे कंज्यूमर ब्रांड हैं जिसने 100 साल की जर्नी पूरी की: गौतम सिंघानिया

रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारत में हर कोई शादी जैसे खास मौके पर रेमंड का शूट पहनकर जाना चाहता है. यही वजह है कि हम आज भी मार्केट में है क्योंकि हम अपने कंज्यूमर्स की कदर करते हैं. भारत में आज भी अपार संभावनाएं है. यही वजह है कि मैं भारत को संभावनाओं की धरती मानता हूं. बीते 100 साल में देश के मध्य वर्ग में कुछ अगल पाने की इच्छा है. यही वहज है कि आज बाजार में हर सेक्टर की मांग है.



टीम चुनते समय आप सभी को खुश नहीं कर सकते: अजीत अगरकर

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम के चयन को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हर किसी प्लेयर को खुश करना चयनकर्ताओं का काम नहीं होता, उनका काम होता है कि वह सबसे बेस्ट टीम चुनकर दें. अजीत अगरकर ने कहा कि एक सेलेक्टर के लिए सबसे अहम काम होता है कि वह अगले कुछ सालों के लिए भारतीय क्रिकेट को और आगे लेकर जाए. हम किसी भी टीम का चयन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर करते हैं. हमारा लक्ष्य अगले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट को और ऊंचाई पर लेकर जाने का होता है. 

  

भारत में सोना सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग : सचिन जैन

वर्ल्‍ड गोल्‍ड काउंसिल रीजनल सीईओ सचिन जैन ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 के मंच पर कहा कि भारत में सोना सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है. जैन ने कहा, 'सोने ने सबसे महत्वपूर्ण और अचल सुरक्षा के रूप में काम किया है. हमने राजे-रजवाड़ों, राजकोषों और मंदिरों में सोने के किस्से देखे हैं. भारत में सोना सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग रहा है. हम सभी आर्थिक या भौगोलिक स्तर की परवाह किए बिना सोने का उपभोग करते हैं. सचिन जैन ने कहा, 'गोल्ड काउंसिल में हम सोने के एक्‍सपर्ट हैं. सोना वर्षों से शाश्वत रूप से प्रभावशाली रहा है. यह केवल एक सुस्त परिसंपत्ति वर्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिसंपत्ति वर्ग है, जिसने इस उतार-चढ़ाव भरे दौर में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है.

जब मेरी कामवाली ने बताया, वो हवाई जहाज में छुट्टियां मनाने जा रही: विक्रम राय

जीई एरोस्‍पेस के सीईओ विक्रम राय ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 में कहा कि उड़ान प्रधानमंत्री मोदी का विज़न रहा है, जहां हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है. मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मेरी कामवाली ने बताया कि वह हवाई जहाज से छुट्टियां मनाने जा रही है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि हाल ही में हुए सैन्य मुकाबलों ने दिखाया है कि भारतीय तकनीक कितनी सक्षम है.



चीन दुनिया के लिए भी परेशानी का सबब- ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व PM टोनी एबॉट

ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 के मंच पर कहा कि भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के संबंधों 200  साल पुराने हैं. लेकिन भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में चीन एक साझा चिंता का विषय है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध लंबे और मज़बूत रहे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मज़बूत और गतिशील संबंध हैं, लेकिन साम्यवादी चीन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर हमारी साझा चिंताएं हैं. उन्‍होंने कहा कि चीन ने पिछले दिनों कहा कि उनका उद्देश्य दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना है. यह चीन के सभी पड़ोसियों के साथ-साथ दुनिया के लिए भी परेशानी का सबब है.

जिसके पास आइडिया है उसको मौका मिलता- वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हर कोई अपने बच्‍चों का बेहर भविष्‍य चाहता है. उन्‍होंने कहा, 'मैं बिहार का लड़का हूं. खाली तमन्नाएं थीं कुछ करना है.. कभी प्लेन में नहीं बैठे, डबल डेकर बस केवल टीवी पर देखे, थे सिर्फ सपने थे. जर्नी चलती चली गई है, असल में हम राजस्थान से हैं, फिर पटना में बड़े हुए, फिर मुंबई आए. ये वो जगह है जिसके पास आइडिया है उसको मौका मिलता है, कोई मुझे मुंबई में कोई जानता नहीं था. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करना जारी रखिएगा.

चुनौतियों के बावजूद भारत-ऑस्‍ट्रेलिया आगे बढ़ते रहेंगे: ऑस्ट्रेलियाई मंत्री डॉ. ऐनी एली एमपी

ऑस्ट्रेलियाई मंत्री डॉ. ऐनी एली एमपी ने NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 में 'बहुसंस्कृतिवाद विश्व को कैसे आकार देता है' विषय पर बोते हुए कहा, 'ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ मजबूत और गहरा संबंध है. यह संबंध हमारे लोगों के बीच सम्मान और विश्वास की नींव पर आधारित है और कुछ चुनौतियों के बावजूद यह संबंध निरंतर बढ़ता रहेगा.'



ग्‍लोबल AI लीडर नितिन मित्‍तल बोले- AI के कारण एक भी नौकरी जाते नहीं देखी

NDTV वर्ल्‍ड समिट 2025 में 'आखिरी नौकरी? एआई और काम का भविष्य' सेशन में डेलॉयट के प्रिंसिपल और ग्‍लोबल AI लीडर नितिन मित्‍तल ने कहा कि  AI प्रणालियां जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं, योजना बना सकती हैं और कार्रवाई कर सकती हैं.  नितिन मित्तल ने कहा, "मैंने एआई के कारण एक भी नौकरी जाते नहीं देखी. कोडिंग इसका एक आदर्श उदाहरण है. जिन नौकरियों पर असर पड़ता है, वे इंसान द्वारा की जाने वाली होती हैं, जैसे कि व्हाइट कोडिंग. ख़ास तौर पर एजेंटिक एआई, और निकट भविष्य में फ़िज़िकल एआई, नौकरियों पर असर डालेगा, लेकिन मैंने एआई के कारण एक भी नौकरी जाते नहीं देखी. AI इकोनॉमी भविष्‍य है. भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं."  

टेक्नोलॉजी और आर्ट एक-दूसरे को और बेहतर सकते हैं- मेरिट मूर

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 के पहले सेशन में प्रोफेशनल बैले डांसर और क्वांटम फिजिसिस्ट डॉ मेरिट मूर ने 'The Physics of Movement: A Quantum Ballet' विषय पर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे विज्ञान और कला एक साथ न केवल मौजूद रह सकते हैं बल्कि एक-दूसरे को और बेहतर भी बना सकते हैं. मूर ने कहा कि वह अपने करियर में क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स पर काम करती हैं, लेकिन साथ ही बैले डांस से भी जुड़ी हुई हैं और कभी इससे रिटायर नहीं हो सकतीं. 

