'कोई मुझे बोल्ड रोल नहीं देता था', सामंथा रुथ प्रभु ने बताई ‘ऊ अंतवा’ करने की असली वजह

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 के सेशन 'Authenticity: The New Fame' में अपनी अब तक की फिल्मी यात्रा और निजी जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की. सामंथा ने बताया कि उनकी चर्चित डांस नंबर ‘ऊ अंतवा' (Oo Antava) करने का फैसला किसी रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि खुद को चुनौती देने की इच्छा से प्रेरित था. उन्होंने कहा कि वह ऐसे किरदारों की तलाश करती हैं, जो उन्हें एक कलाकार के तौर पर नई परतें जोड़ने का मौका दें.

'मैंने कभी खुद को सेक्सी नहीं माना'

सामंथा ने कहा कि ‘ऊ अंतवा' करने का फैसला पूरी तरह निजी था. यह उनके लिए एक आत्म-चुनौती थी, न कि ग्लैमर का प्रदर्शन. उन्होंने कहा, "मैंने कभी खुद को सेक्सी नहीं माना और किसी ने मुझे कभी ‘बोल्ड रोल' की पेशकश नहीं की. इसलिए यह एक बार का प्रयास था. मैंने यह गाना सिर्फ यह देखने के लिए किया कि क्या मैं इसे कर सकती हूं".

'शोहरत और दौलत से मैं उलझ गई थी'

सामंथा ने अपने करियर के उस दौर को याद किया जब अचानक आई सफलता ने उन्हें भ्रमित कर दिया था. उन्होंने कहा, "मैं एक साधारण परिवार से हूं. घर में कभी-कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे. जब शोहरत, दौलत और तारीफें मिलीं, तो मुझे समझ नहीं आया कि इन सबका क्या करना है". उन्होंने आगे कहा कि सफलता ने उन्हें तब सुकून दिया जब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरों के लिए मूल्य निर्माण में किया. एक्ट्रेस ने कहा, "सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में फर्क लाए".



'मेडिटेशन ने मुझे थामे रखा'

अपने निजी जीवन और लगातार मिल रही सार्वजनिक जांच के बीच सामंथा ने बताया कि अब मेडिटेशन और अनुशासन उनके जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं. उन्होंने कहा, 'मेडिटेशन अब मेरे लिए अनिवार्य हो गया है, यह मुझे जमीन से जोड़े रखता है".