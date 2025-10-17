छोले भटूरे, थोड़ी थोड़ी हिंदी, कॉलेज के दिनों की याद... NDTV वर्ल्ड समिट में श्रीलंका पीएम अमरसूर्या की बड़ी बात

श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या ने अपने देश की खराब आर्थिक स्थिति में मदद के लिए भारत को धन्यवाद कहा है. उन्होंने ये बाते NDTV वर्ल्ड समिट में कही. उन्होंने कहा कि भारत से अपने लगाव की बात भी की. उन्होंने कहा कि मुझे यहां के छोले भटूरे बहुत पंसद हैं. मुझे बॉलीवुड की फिल्में भी अच्छी लगती हैं. मैंने भारत को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है. 1.40 अरब लोगों को अपना रास्ता बनाते हुए देखा है. मैं बीते कुछ वर्षों से डिजिटल क्रांति और इंफ्रा के क्षेत्र के जरिए विकसित भारत बनाने की यात्रा देख रही हूं. पीएम मोदी की अप्रैल में श्रीलंका की यात्रा के दौरान उनके महासागर विजन पर चर्चा हुई थी.

पीएम मोदी का धन्यवाद

डॉ. हरिनी अमरसूर्या ने कहा कि मैं श्रीलंका की जनता की तरफ से पीएम मोदी को धन्यवाद करती हूं. भारत ने श्रीलंका की 2022 में उस समय मदद की जब वह बेहद खराब आर्थिक स्थिति में था. पिछले कुछ साल श्रीलंका के लिए सबक वाले रहे हैं. कोविड 19 की महामारी के बाद श्रीलंका में जबरदस्त आर्थिक संकट आया. श्रीलंका के लोगों ने इस संकट से निकलने का रास्ता खोजा.एक द्वीपीय देश के तौर पर श्रीलंका भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखता है. भारत श्रीलंका का विश्वसनीय पार्टनर हैं.

भारत में बिताए पुराने दिनों को किया याद

डॉ. हरिनी अमरसूर्या ने भारत में बिताए अपने पुराने दिनों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि 1991 में, मैं यहां हिंदू कॉलेज की छात्रा थी. यह बदलाव का दौर था.अब लौटकर मैंने भारत को बदलते देखा है. यह 1.4 अरब की आबादी वाला एक जीवंत देश है.