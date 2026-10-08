इस नेता को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे नाना पाटेकर, कांग्रेस को लेकर कही थी बड़ी बात

हिंदी सिनेमा के बेहद मशहूर अदाकार नाना पाटेकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. वे जब तक रहे हमेशा सुर्खियों में बने रहे. सोशल मीडिया, मीम की दुनिया और देश की राजनीति तक उनका दबदबा देखने को मिला. नाना पाटेकर हमेशा खुले दिल से बात करते थे. पॉलिटिकल वर्ल्ड और सियासी लोगों के साथ रिश्तों को लेकर लोग अक्सर खुलकर बोलने से बचते हैं. लेकिन नाना पाटेकर ने कभी इस चीज की परवाह नहीं की. उन्होंने सियासत में अपनी पसंद को लेकर हमेशा मुखर रहे और बयान देते रहे. नाना पाटेकर ने एक बार यह भी बोल दिया था कि वो अपने किस पसंदीदा लीडर को भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं.

अप्रैल 2018 की बात है. वे अपनी संस्था 'नाम फाउंडेशन' के एक कार्यक्रम में मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजनीति की दुनिया में अपने पसंदीदा नेता के बारे में बात की थी. नाना पाटेकर ने कहा था, "अगर सीनियर लीडर शरद पवार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मुझे खुशी होगी. अगर कोई मराठी शख्स देश के सबसे बड़े पद (प्रधानमंत्री) पर पहुंचता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी."

साल 1996 की एक घटना का जिक्र करते हुए नाना पाटेकर ने कहा था, "जब कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तब राजनीतिक हलकों में मराठा नेता के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उस वक्त वे यह मौका बाल-बाल चूक गए थे."

इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) से बढ़ती निराशा के बारे में भी मीडिया से बात की थी. उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि शरद पवार को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे उन्हें इस शीर्ष पद पर देखना चाहेंगे.

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कांग्रेस की तारीफ...

कांग्रेस पार्टी पर भी नाना पाटेकर ने खुल कर अपनी राय रखी थी. उन्होंने कहा था, "नेता तो आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि देश अभी किस स्थिति से गुजर रहा है. भारत में हमारा लोकतंत्र इतने सालों से कायम है. इसका श्रेय सिर्फ कांग्रेस को जाता है."

एक्टर से सोशल एक्टिविस्ट बने नाना पाटेकर ने किसानों की गंभीर समस्याओं और उनकी उपज के लिए उचित दाम जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि बॉलीवुड या मनोरंजन जगत की हस्तियां पद्म पुरस्कार जैसे सरकारी सम्मान पाने की हकदार क्यों नहीं हैं.

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