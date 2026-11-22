India vs Pakistan LIVE Score Updates, Asia Cup Rising Stars LIVE Updates: दोहा में रविवार को खेले जा रहे 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' के अपने दूसरे मैच में, पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नेपाल के खिलाफ 306 रनों की शानदार जीत के बाद, तिलक वर्मा और उनकी टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी होगी और वे अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेंगे.

सबकी नजरें एक बार फिर युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ 26 रन बनाए थे. अब वे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इस शुरुआत को एक बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे. वहीं, मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान 'A' ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 61 रनों की आसान जीत के साथ अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की है. लाइव स्कोर

भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज़ अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव

पाकिस्तान ए (प्लेइंग इलेवन): शमील हुसैन, माज़ सदाकत, रोहेल नज़ीर (विकेटकीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफयान मोकिम, अली रजा