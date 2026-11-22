India vs Pakistan LIVE Score Updates, Asia Cup Rising Stars LIVE Updates: दोहा में रविवार को खेले जा रहे 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' के अपने दूसरे मैच में, पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नेपाल के खिलाफ 306 रनों की शानदार जीत के बाद, तिलक वर्मा और उनकी टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी होगी और वे अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेंगे.
सबकी नजरें एक बार फिर युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ 26 रन बनाए थे. अब वे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इस शुरुआत को एक बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे. वहीं, मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान 'A' ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 61 रनों की आसान जीत के साथ अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की है. लाइव स्कोर
भारत ए (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज़ अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव
पाकिस्तान ए (प्लेइंग इलेवन): शमील हुसैन, माज़ सदाकत, रोहेल नज़ीर (विकेटकीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफयान मोकिम, अली रजा
India Pakistan Score Updates: पहले ही ओवर में बचे शमील हुसैन
पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अटैकिंग अंदाज में शुरुआत की है. कप्तान तिलक वर्मा ने नई गेंद हर्षित राणा को सौंपी, लेकिन पहले ही ओवर में शमील हुसैन ने अपने इरादे साफ कर दिए. ओवर की पहली गेंद पर किस्मत ने उनका साथ दिया जब गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के ऊपर से चौके के लिए चली गई. इसके बाद दूसरी ही गेंद पर शमील ने मिडविकेट के ऊपर शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया. एक ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 11 रन है
India Pakistan Score Updates: टॉस के दौरान हुआ ड्रामा
तिलक ने सिक्का उछाला था और समद ने 'हेड्स' कॉल किया था. जब सिक्का नीचे गिरा, तो इंटरव्यू लेने वाले ने बताया कि 'टेल्स' आया है, लेकिन समद और तिलक दोनों ने झुककर देखा. समद ने सिक्के की ओर इशारा करते हुए माइक में कहा, "यह हेड्स है, यह हेड्स है."
India Pakistan Score Updates: टॉस के दौरान क्या बोले तिलक वर्मा
भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने कहा,"हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. पिच थोड़ी सूखी लग रही है. हर्षित और प्रिंस का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्हें खेलते देखना बहुत अच्छा लगा. चोट से वापसी के बाद, इस तरह की गेंदबाजी उनके और टीम, दोनों के लिए अहम है. हमारे लिए यह बस एक और मैच है, लेकिन दर्शकों के लिए यह एक दिलचस्प मुकाबला है, जिसका वे हमेशा इंतजार करते हैं. टीम वही है."
India Pakistan Score Updates: टॉस के दौरान क्या बोले पाकिस्तानी कप्तान
पाकिस्तानी कप्तान समद ने टॉस के दौरान कहा,"हम पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे. आज टीम काफी आत्मविश्वास से भरी है. पिच सूखी लग रही है, इसलिए हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं. सभी खिलाड़ी बहुत आत्मविश्वास में हैं. माज़, हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज और टीम का हर सदस्य पूरे आत्मविश्वास के साथ है. आज आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा.टीम वही है."
India Pakistan Score Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत ए प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज़ अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव
पाकिस्तान ए प्लेइंग इलेवन: शमील हुसैन, माज़ सदाकत, रोहेल नज़ीर (विकेटकीपर), हसन नवाज़, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफयान मोकिम, अली रजा
India Pakistan Score Updates: पाकिस्तान ने जीता टॉस
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. अब्दुल समद ने कहा था कि वह पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि पिच काफी सूखी नजर आ रही है.
India Pakistan Score Updates: कैसी रहेगी पिच?
दोहा की पिचों पर पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना आसान नहीं रहा है. भारत 'ए' और नेपाल के बीच हुए मैच को देखें तो पता चलता है कि गेंद लगातार पिच पर रुक-रुक कर आ रही थी. ऐसे में, आक्रामक होने से पहले बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा धैर्य दिखाना होगा. नेपाल के खिलाफ अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने ऐसा करने से परहेज किया और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. अगर आज भी पिच का मिजाज वैसा ही रहता है, तो शायद हम उनकी रणनीति में बदलाव देख सकें.
India Pakistan Score Updates: हाईवोल्टेज मुकाबला
पिछले हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल आखिरी गेंद तक रोमांचक रहा, जिसे भारत ने एक विकेट से जीत लिया था. जीत के बाद हुआ जश्न दोनों टीमों के बीच की कड़वाहट को साफ तौर पर बयां कर रहा था, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो. अब देखना यह है कि क्या इन सबके बीच आज क्रिकेट मुख्य आकर्षण बन पाता है या नहीं. ऐसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों ही टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले ही टॉप लेवल पर खेल चुके हैं.
India Pakistan Score Updates: नेपाल के खिलाफ मिली थी धमाकेदार जीत
शुक्रवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 306 रनों की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद, तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया A टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ ग्रुप B के मुकाबले में उतरेगी. वहीं, पाकिस्तान A ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 61 रनों की आसान जीत के साथ अपने खिताब के बचाव की शुरुआत की है.
India Pakistan Score Updates: आज महामुकाबला
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. थोड़ी देर में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला होना है. भारतीय टीम की कोशिश दूसरी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की होगी.