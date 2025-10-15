विज्ञापन
नागपुर: इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती और फिर शादी का वादा कर, एक युवती से रेप करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी की जान-पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग होने लगी. आरोपी ने उसका भरोसा जीता और शादी का वादा करके उसे कपिलनगर इलाके में ले गया और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए.

नागपुर: इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती और फिर शादी का वादा कर, एक युवती से रेप करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • नागपुर के कपिलनगर इलाके में रहने वाली 26 वर्षीय लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी
  • आरोपी प्रशांत अनिल मराठे ने लड़की से शादी का वादा कर उसका विश्वास जीत लिया था
  • आरोपी ने लड़की को कपिलनगर में ले जाकर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए
नागपुर:

एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें नागपुर के कपिलनगर इलाके में रहने वाली 26 साल की लड़की के साथ इंस्टाग्राम के जरिए जान-पहचान बढ़ाकर और शादी का वादा करके बार-बार रेप किया गया. इस मामले में आरोपी प्रशांत अनिल मराठे को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी की जान-पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग होने लगी. आरोपी ने उसका भरोसा जीता और शादी का वादा करके उसे कपिलनगर इलाके में ले गया और उसकी मर्ज़ी के खिलाफ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए.

जब पीड़िता ने बार-बार शादी के बारे में पूछा तो आरोपी उसे टालने लगा. आखिर में, उसने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी.

