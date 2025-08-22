विज्ञापन
VIDEO: धरती या चांद की तस्वीरें! मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे, ड्रोन तस्वीरों ने दिखाई हकीकत

बीते कुछ दिनों की तेज बारिश में मुंबई-गोवा हाईवे का ये रास्ता फिर खराब हो गया था. पिछले दो-तीन सालों से मानसून के दौरान इस जगह पर गड्ढे पड़ रहे हैं. यात्री और वाहन चालक मांग कर रहे हैं कि इन दोनों जगहों पर खराब हिस्सा तोड़कर वहां मज़बूत सीमेंट की क्रोक्रीट सड़क बनाई जाए.

VIDEO: धरती या चांद की तस्वीरें! मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे, ड्रोन तस्वीरों ने दिखाई हकीकत
मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढों की वीडियो हुई वायरल
  • महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण मुंबई-गोवा हाईवे पर गड्ढे पड़ गए थे, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ .
  • ट्रैवल इन्फ्लुएंसर चिराग ने ड्रोन फुटेज के माध्यम से हाईवे के दोनों ओर गड्ढों का वीडियो पोस्ट किया था
  • इस वीडियो को अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने देखा हैं. हालांकि इन गड्ढों की अब मरम्मत कर दी गई है.
मुंबई:

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. इस बीच मुंबई-गोवा हाईवे का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ड्रोन फुटेज में हाईवे के दोनों हिस्सों में गड्ढे दिख रहे हैं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है. ट्रैवल इन्फ्लुएंसर चिराग ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें मुंबई-गोवा हाईवे पर काफी सारे गड्ढों दिख रहे हैं. ये वीडियो काफी वायरल हुआ है. हालांकि अब इन गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया जा रहा है.

15 लाख से अधिक लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को अब तक 15 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं और तरह-तरह के टिप्पणीयां इस वीडियो पर आ रही है. कोई लोग तो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. एक यूजर ने तो टिप्पणी करते हुए सड़क की तुलना चांद से कर दी और लिखा की ये चंद्र के गड्ढे हैं क्या. बताया जा रहा है कि हाल ही में सड़क की मरम्मत हुई थी, गड्ढे भर दिए गए थे लेकिन बारिश के कारण सड़क फिर से खराब हो गई. 

राजधानी मुंबई और उसके महानगरीय क्षेत्र समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है. सड़क, पुल फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है.

"बनाई जाए सीमेंट की क्रोक्रीट सड़क"

पिछले दो-तीन सालों से मानसून के दौरान इस जगह पर गड्ढे पड़ रहे हैं, यात्री और वाहन चालक मांग कर रहे हैं कि इन दोनों जगहों पर डामर वाला हिस्सा तोड़कर वहां मज़बूत सीमेंट की क्रोक्रीट सड़क बनाई जाए. गोवा जाने वाली सड़क में तीन जगहों पर गड्ढों का जाल बिछा हुआ है, मानसून के दौरान इन जगहों पर अक्सर गड्ढे दिखाई देते हैं

