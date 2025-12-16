डीएम सर, हमारी छत से ये तार हटवा दो... संभल की मासूम बच्चियों ने लगाई गुहार तो एक्शन में आए अधिकारी

उत्तर प्रदेश के संभल में दो मासूम बच्चियों की एक भावुक अपील ने प्रशासन को हरकत में ला दिया. हाथ जोड़कर बच्चियों ने जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया से गुहार लगाई. 'सर, हमारे घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन हटवा दीजिए.'

बच्चियों की यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वीडियो डीएम तक पहुंचते ही प्रशासन सक्रिय हो गया. डीएम के आदेश पर पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जल्द तार हटाने का भरोसा दिया गया.

बच्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला चंदौसी के कस्बा इलाके में गणेश कॉलोनी के पीछे, सीता आश्रम रोड, गुलडेरा रोड स्थित सरकारी ट्यूबवेल के पास का है. वीडियो में बच्चियां, जिलाधिकारी संभल से अपील करते हुए कहती नजर आ रही हैं—"हैलो डीएम सर संभल, हमारे घर के ऊपर से यह तार हटवा दीजिए. इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम अपना घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं. यह लाइन पिछले 15 सालों से बंद पड़ी है."

वीडियो में बच्चियां हाईटेंशन लाइन की ओर इशारा करती हुई अपनी परेशानी बयां कर रही हैं, जिसने लोगों का दिल छू लिया. बच्चियों की मां पुष्पा राणा ने बताया कि पिछले करीब 15 वर्षों से उनके घर के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की लाइन गुजर रही है, जिससे परिवार को लगातार खतरा बना रहता है. इसी परेशानी को देखते हुए उनकी बेटियों ने वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से मदद की अपील की.

बच्चियों के चाचा लवकुश राणा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद आज सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और तार हटाने का भरोसा दिया गया है, हालांकि अभी तक लाइन मौके पर लगी हुई है. इस पूरे मामले पर संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. चंदौसी बिजली विभाग के एसडीओ अजय चौरसिया ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद जेई को मौके पर भेजा गया है और हाईटेंशन लाइन हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

