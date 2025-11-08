विज्ञापन
परिजन की मौत से नाराज रिश्तेदार ने डॉक्टरों पर बरसाए लात-घूंसे, WWE का अखाड़ा बना अस्पताल

परिजन की मौत से नाराज रिश्तेदार ने डॉक्टरों पर बरसाए लात-घूंसे, WWE का अखाड़ा बना अस्पताल
घटना के समय एक पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद था.
मुंबई:

मुंबई के कूपर शासकीय अस्पताल से एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति अस्पताल के डॉक्टरों की जमकर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों की पिटाई करने वाला व्यक्ति एक मरीज का रिश्तेदार था, जो कि इलाज से नाराज था. दरअसल गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मरीज की मौत के बाद नाराज़ परिजन ने डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए मारपीट शुरू कर दी.

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति डॉक्टरों को मारते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति डॉक्टर से बात करते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ ही पल में वो डॉक्टर को मारना शुरू कर देता है. देखते ही देखते वहां मौजूद अन्य डॉक्टरों और स्टाफ के साथ भी मारपीट शुरू कर देते है. इस दौरान कमरे में और भी मरीज मौजूद थे. इतना ही नहीं एक पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद था. मारपीट करने वाले व्यक्ति को पुलिसवाले और अन्य लोगों ने रुम से बाहर कर दिया.

डॉक्टरों में भय का माहौल

इस घटना के बाद अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और अन्य डॉक्टरों व कर्मचारियों में भय का माहौल फैल गया है.  डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है. इसी बीच, अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. 

