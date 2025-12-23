BMC Election: अरुणाचल से लेकर गोवा तक, इन राज्यों से भी ज्यादा है BMC का सालाना बजट!

BMC Election 2026: महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मुंबई की बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया. घोषणा के साथ ही सभी महापालिका क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई. 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी 2026 को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों में 28,079 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे. महाराष्ट्र में 1 करोड़ 66 लाख 79 हजार महिला मतदाता हैं. भले ही चुनाव 29 महानगरपालिकाओं के लिए हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बीएमसी पर टिकी हैं.

मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) सिर्फ एक नगर निकाय नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नगर निगम है. इसका सालाना बजट इतना बड़ा है कि देश के कई राज्यों का पूरा बजट भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है. अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा जैसे राज्यों का बजट बीएमसी के बजट के आसपास भी नहीं पहुंचता. आइए जानते हैं क्यों बीएमसी का चुनाव इतना अहम है और किन राज्यों का बजट इससे कम है.

बीएमसी का खजाना: ₹74,427 करोड़ का बजट

मुंबई की बीएमसी का 2025-26 का वार्षिक बजट ₹74,427 करोड़ है. यह बजट न सिर्फ भारत के कई राज्यों से बड़ा है, बल्कि दुनिया के लगभग 50 देशों की GDP से भी अधिक है. भूटान, फिजी, मालदीव, बारबाडोस, मोंटेनेग्रो जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी बीएमसी के बजट से छोटी है. बीएमसी चुनाव 227 सीटों पर लड़े जाते हैं और इन सीटों पर कब्जा मुंबई की आर्थिक और राजनीतिक ताकत पर सीधा असर डालता है.

त्रिपुरा का बजट: ₹32,423 करोड़

त्रिपुरा का 2025-26 का सालाना बजट ₹32,423.44 करोड़ है. यह बजट पिछले साल की तुलना में करीब 16.61% ज्यादा है. शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹6,166 करोड़, स्वास्थ्य के लिए ₹1,948 करोड़ और कृषि के लिए ₹1,885 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

मणिपुर का बजट: ₹35,103 करोड़

मणिपुर का 2025-26 का बजट ₹35,103.90 करोड़ है, जो पिछले साल से लगभग 7.5% ज्यादा है. इसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए ₹9,520 करोड़ और पूंजी निवेश के लिए ₹2,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान है.

गोवा का बजट: ₹28,162 करोड़

गोवा का 2025-26 का बजट ₹28,162 करोड़ है. इसमें राजस्व व्यय ₹20,299 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹7,863 करोड़ शामिल है. अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹27,993 करोड़ हैं.

लद्दाख का बजट: ₹4,692 करोड़

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 2025-26 में ₹4,692.15 करोड़ का बजट रखा गया है. यह पिछले साल के ₹5,958 करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन विकास परियोजनाओं के लिए अलग से फंड दिया गया है.

अरुणाचल प्रदेश का बजट: ₹39,842 करोड़

अरुणाचल प्रदेश का 2025-26 का बजट ₹39,842.23 करोड़ है. यह पिछले साल की तुलना में करीब 11.16% ज्यादा है.

बीएमसी की ताकत

बीएमसी का बजट न सिर्फ भारत के कई राज्यों से बड़ा है, बल्कि यह मुंबई की आर्थिक ताकत और राजनीतिक महत्व को भी दर्शाता है. यही वजह है कि बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता माना जाता है.