मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, लगभग 18 करोड़ का ड्रग्स और सोना बरामद

छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने एक ही दिन में तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में ड्रग्स और सोना बरामद किया है. अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई 5, नवंबर, 2025 की ड्यूटी के दौरान की गई. जिसमें कुल तीन केस दर्ज किए गए हैं. पहले मामले में कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई आने वाली फ्लाइट SL218 से पहुंचे एक यात्री को पकड़ा है. जांच के दौरान उसके ट्रॉली बैग में छिपाकर रखी गई हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद की गई है.

आरोपी को गिरफ्तार किया

बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5.92 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अधिकारी के मुताबिक यह सामान बैग के अंदर बेहद चालाकी से छिपाया गया था. आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS Act, 1985 के तहत कार्रवाई की गई है.

दूसरे मामले में भी बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट AI2338 के दो यात्रियों को कस्टम टीम ने रोका. जांच के दौरान दोनों के बैग में रखे चॉकलेट और चिप्स के पैकेट से 12.017 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12.01 करोड़ रुपये आंकी गई है. दोनों यात्रियों को भी गिरफ्तार कर NDPS कानून के तहत केस दर्ज किया गया है.

तीसरे मामले में दुबई से मुंबई पहुंची फ्लाइट AI2202 के एक यात्री को रोककर तलाशी ली गई. जांच में यात्री के शरीर पर छिपाकर रखे गए 24 कैरेट के 8 सोने के कड़े (ब्रेसलेट) बरामद हुए. बरामद सोने का वजन 225 ग्राम और कीमत करीब 25.64 लाख रुपये बताई गई है. सोना जब्त कर संबंधित यात्री के खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी गई है.