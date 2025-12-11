विज्ञापन
मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आए 5 यात्रियों से 42.9 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त
मुंबई में वीड जब्त.
  • मुंबई एयरपोर्ट कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए पांच यात्रियों के पास से कुल 42.89 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया.
  • तीन यात्रियों से 33.888 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 33.888 करोड़ रुपए बताई गई.
  • दो अन्य यात्रियों से 9.010 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया जिसकी बाजार कीमत करीब 9.010 करोड़ रुपए है.
मुंबई:

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए 5 यात्रियों के पास से 42.89 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है. मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट ने 10-11 दिसंबर की रात ड्यूटी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए 5 यात्रियों के खिलाफ 4 केस दर्ज किए और कुल 42.898 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की. बरामद किए गए प्रतिबंधित मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है. है.

33.888 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त

कस्टम्स के मुताबिक, प्रोफाइलिंग के आधार पर तीन अलग-अलग मामलों में तीन यात्रियों से कुल 33.888 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस पदार्थ, यानी हाइड्रोपोनिक वीड, जब्त किया गया. इसकी कीमत लगभग 33.888 करोड़ रुपए बताई जा रही है. तीनों यात्री बैंकॉक से विभिन्न उड़ानों के जरिए मुंबई पहुंचे थे. पूछताछ और सबूत के आधार पर उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

बैंकॉक से मुंबई पहुंचे थे यात्री

इसके अलावा, विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर एक और यात्री समूह पर कार्रवाई की गई, जिसमें दो यात्रियों से कुल 9.010 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ. इसकी कीमत करीब 9.010 करोड़ रुपए आंकी गई. थाई एयरवेज की उड़ान से ये दोनों यात्री बैंकॉक से मुंबई पहुंचे थे. कस्टम्स अधिकारियों ने उन्हें भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

मुंबई कस्टम्स की इस लगातार सफल कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर एक और बड़ा प्रहार किया है. अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सतर्कता अभियान और अधिक कड़ा किया जाएगा.

पहले भी जब्त हुआ था 25 करोड़ से अधिक का नशा 

इससे पहले, 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच भी मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी. मुंबई कस्टम अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत 25 करोड़ रुपए से अधिक है. जानकारी के अनुसार, एनडीपीएस मामले में कुल 8.682 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड चार यात्रियों से जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 8.682 करोड़ रुपए बताई गई. बताया गया कि सभी यात्री बैंकॉक से आए थे और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया.

इनपुट- IANS के साथ

