इतनी चालाकी से छिपाया था करोड़ों का ड्रग्स और सोना... मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने ऐसा धर दबोचा

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई.
  • मुंबई एयरपोर्ट पर 21 से 24 नवंबर 2025 के बीच कस्टम्स ने लगातार ड्रग्स और सोना बरामद किया.
  • कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए यात्रियों से 10.899 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया.
  • विशेष खुफिया जानकारी पर 4 मामलों में 21.799 किलो हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग 21.799 करोड़ है.
मुंबई:

मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है. कस्टम्स (ज़ोन-III) ने 21 से 24 नवंबर 2025 के बीच लगातार कार्रवाई करते हुए ड्रग्स और अवैध सोने की बड़ी खेप पकड़ी है. कस्टम्स अधिकारियों ने इन चार दिनों की ड्यूटी के दौरान कुल 7 केस दर्ज किए, जिनमें करोड़ों रुपये की कीमत का हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Weed) और सोना बरामद किया गया.

एयरपोर्ट से सोना और ड्रग्स बरामद

कस्टम अधिकारियों ने बताया कि स्पॉट प्रोफाइलिंग और APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर 3 मामलों में 4 यात्रियों से कुल 10.899 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया. इसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाज़ार में कीमत करीब 10.899 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सभी यात्री बैंकॉक से अलग-अलग फ्लाइट्स के जरिए मुंबई आए थे. इन्हें एनडीपीएस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

4 यात्रियों से 21.799 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त

इसके अलावा, विशेष खुफिया जानकारी पर की गई कार्रवाई में 4 मामलों में 4 यात्रियों से 21.799 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया गया. इसकी क़ीमत लगभग 21.799 करोड़ आंकी गई है।. ये सभी यात्री भी बैंकॉक से ही पहुंचे थे. चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है. कुल मिलाकर, एयरपोर्ट कस्टम विभाग ने 7 मामलों में 32 किलो से अधिक ड्रग्स बरामद की, जिनकी कीमत करीब ₹32 करोड़ के आसपास बैठती है.

सोने की तस्करी भी पकड़ी गई

ड्रग्स के अलावा, कस्टम्स टीम ने 3 अलग-अलग मामलों में सोने की तस्करी भी पकड़ी. अधिकारियों ने तीन यात्रियों से कुल 608 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 73.46 लाख है.

