विज्ञापन
विशेष लिंक

मुलायम की छोटी बहू अपर्णा पर पति प्रतीक यादव ने लगाया परिवार तोड़ने का आरोप, बोले- तलाक दूंगा

प्रतीक यादव की इस पोस्ट को लेकर अपर्णा यादव के करीबी सूत्रों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है. उनका अकाउंट हैक हुआ है और ये पोस्ट फर्जी है.

Read Time: 2 mins
Share
मुलायम की छोटी बहू अपर्णा पर पति प्रतीक यादव ने लगाया परिवार तोड़ने का आरोप, बोले- तलाक दूंगा
  • अखिलेश के भाई प्रतीक ने अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव से तलाक लेने की घोषणा की है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया
  • प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी पर परिवार बर्बाद करने और स्वार्थी होने के गंभीर आरोप लगाए हैं
  • उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को उनकी कोई परवाह नहीं है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव से तलाक लेने की घोषणा की है. इसकी जानकारी उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर लिखे एक पोस्ट में की. इस पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपर्णा को 'स्वार्थी महिला' महिला बताते हुए कहा है कि उन्होंने उनका परिवार बर्बाद कर दिया. उनका कहना है कि इस वजह से उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है. उन्होंने घोषणा की है कि वो वे जल्द ही अपर्णा से तलाक ले लेंगे. हालांकि प्रतीक के आरोपों को लेकर अभी अपर्णा का कोई बयान नहीं आया है. प्रतीक ने भी लिखित तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें : मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को लेकर क्यों सियासत गर्म है, जान लीजिए हर बात 

प्रतीक ने अपनी मानसिक स्थिति को खराब बताते हुए कहा है कि इस मुश्किल वक्त में भी उनकी पत्नी को उनकी परवाह नहीं है. अपर्णा को स्वार्थी बताते हुए प्रतीक ने उन पर उनके पारिवारिक रिश्ते खराब करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि अर्पणा केवल फेमस होना चाहती है. वे गंभीर मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं. लेकिन अपर्णा यादव को उनकी कोई परवाह नहीं है. प्रतीक ने “Never seen such a bad soul” जैसे कड़े शब्द का इस्तेमाल अपनी पोस्ट में किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

अपर्णा और प्रतीक ने काफी लंबे समय तक डेट किया था. दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों 2012 में शादी के बंधन में बंध गए थे. इस हाई प्रोफाइल शादी में राजनीति, फिल्म और उद्योग जगत के बड़े सितारे शामिल हुए थे. अंतरराष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करने वाली अपर्णा शादी के बाद समाजवादी पार्टी की राजनीति करने लगीं. उन्होंने लखनऊ की एक सीट से 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. लेकिन हार गई थीं. वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थीं. लेकिन बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था. उन्हें 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था.

ये भी पढ़ें: आखिर कहां से आते हैं ऐसे यात्री! वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन के 'वाह' और 'आह' के ये 2 वीडियो देखिए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prateek Yadav, Aparna Yadav, Divorce Announcement, Instagram Allegations, Family Dispute
Get App for Better Experience
Install Now