राजनीतिक आरोप-प्रत्‍यारोप और राजनेताओं के दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले बयानों की खबरों से ऊब चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है. जिस दौर में राजनीतिक संस्‍कार रसातल को छू रहे हैं, उस दौर में कुछ राजनेताओं का व्‍यवहार मन को छू लेता है और यह दूसरे राजनेताओं के लिए भी नजीर बन जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ है ओडिशा के पुरी में. जहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने पूर्व मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) के लिए अपने व्‍यवहार से हर किसी के दिल को छू लिया.

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान जगन्‍नाथ की दो दिवसीय रथयात्रा के लिए रविवार को पुरी पहुंची थीं. कार्यक्रम के लिए मंच बनाया गया था. इसी दौरान ओडिशा के पूर्व मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक मंच तक पहुंचते हैं और मंच के नीचे से ही सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं. यह देखकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंच से नीचे आते हैं और उन्‍हें अपने साथ मंच पर ले जाते हैं.

#WATCH | Odisha: President Droupadi Murmu arrives in Puri to take darshan of the Lord Jagannath as the two-day Lord Jagannath Rath Yatra in Puri to commence today.



Chief Minsiter Mohan Charan Majhi, former Odisha Chief Minister Naveen Patnaik and other dignitaries also present… pic.twitter.com/kT0TKfTsIC