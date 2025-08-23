रातभर स्कूल में बंद रही छात्रा... खिड़की से निकलने की कोशिश तो रॉड में फंसा सिर, प्रधानाध्यापक निलंबित

ओडिशा के क्योंझर जिले के बनस्पाल ब्लॉक स्थित एक सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा ज्योत्सना देहुरी (8) रातभर कक्षा में बंद रही. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने उसे खिड़की की ग्रिल में फंसे हुए पाया और बचाया.

परिवार के अनुसार, छात्रा गुरुवार को स्कूल से घर नहीं लौटी थी, जिसके बाद परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की. शुक्रवार सुबह जब वे ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुँचे, तो देखा कि लड़की का सिर खिड़की की ग्रिल में फंसा हुआ था. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

बताया गया कि कक्षा का दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकी और रातभर वहीं रही. बाहर निकलने की कोशिश में उसका सिर ग्रिल में फंस गया.

घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल के प्रधानाध्यापक गौराहरी महंता को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कक्षा आठ के कुछ छात्रों को शाम चार बजे स्कूल बंद करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

