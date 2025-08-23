इस राज्य की सरकार बच्चों को देगी फ्री बस सेवा और किताब

Odisha government school policy : ओडिशा सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा एलान किया है. जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने ''मुख्यमंत्री बस सेवा स्कीम'' के तहत सभी स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा कर दी है. मंत्री ने यह साफ किया है कि इसके लिए बच्चों को स्कूली यूनिफार्म में होना जरूरी है. साथ ही आईडी कार्ड भी साथ में रहना चाहिए, तभी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
इसके अलावा ओडिशा सरकार सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त में किताब देगी. जबकि पहले एससी और एसटी छात्रों को ही दी जाती थी. लेकिन इस बार सरकार 1 से 10 तक के सभी स्टूडेंट्स को फ्री बुक प्रदान करेगी.
साथ ही ओडिशा सरकार ने सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (BSE) और हायर सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल को एकसाथ मर्ज करने का भी फैसला लिया है. हालांकि अब नया बोर्ड कहां होगा, इसका फैसला राज्य सरकार नहीं लिया है.
