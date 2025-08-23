विज्ञापन

इस राज्य की सरकार बच्चों को देगी फ्री बस सेवा और किताब

इस बार सरकार 1 से 10 तक के सभी स्टूडेंट्स को फ्री बुक प्रदान करेगी.

Read Time: 1 min
Share
इस राज्य की सरकार बच्चों को देगी फ्री बस सेवा और किताब
आईडी कार्ड भी साथ में रहना चाहिए, तभी इस  सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. 

Odisha government school policy : ओडिशा सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए बड़ा एलान किया है. जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने ''मुख्यमंत्री बस सेवा स्कीम'' के तहत सभी स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा कर दी है. मंत्री ने यह साफ किया है कि इसके लिए बच्चों को स्कूली यूनिफार्म में होना जरूरी है. साथ ही आईडी कार्ड भी साथ में रहना चाहिए, तभी इस  सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. 

साइकिल पर रॉकेट, बैलगाड़ी पर सैटेलाइट! National Space Day पर पढ़ें ISRO की कामयाबी के 10 अनसुने किस्से

इसके अलावा ओडिशा सरकार सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त में किताब देगी. जबकि पहले एससी और एसटी छात्रों को ही दी जाती थी. लेकिन इस बार सरकार 1 से 10 तक के सभी स्टूडेंट्स को फ्री बुक प्रदान करेगी.

 साथ ही ओडिशा सरकार ने सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (BSE) और हायर सेकेंडरी एजुकेशनल काउंसिल को एकसाथ मर्ज करने का भी फैसला लिया है. हालांकि अब नया बोर्ड कहां होगा, इसका फैसला राज्य सरकार नहीं लिया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Education Reform 2025, Free Bus Travel
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com