ओडिशा: दुदुमा झरने पर रील बनाते वक्त बहा यूट्यूबर, लापता को बचाने पहुंची पुलिस लेकिन...

- ओडिशा के कोरापुट जिले के दुदुमा झरने पर यूट्यूबर सागर टुडू वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान लापता हो गए थे
- सागर टुडू अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ यूट्यूब चैनल के लिए झरने पर रील बना रहे थे
- भारी बारिश के बाद माचाकुंडा बांध से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे झरने में बहाव तेज हो गया
ओडिशा के कोरापुट जिले के दुदुमा झरने पर रील बनाते समय एक यूट्यूबर के बह जाने के बाद उनके लापता होने की खबर है. लापता यूट्यूबर की पहचान गंजम जिले के बरहामपुर निवासी सागर टुडू (22) के रूप में हुई है. सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा (कटक) के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए अलग-अलग जगहों के वीडियो रिकॉर्ड करने कोरापुट गए थे.
यह घटना उस समय हुई जब सागर दोपहर में ड्रोन कैमरे से झरने पर रील रिकॉर्ड कर रहे थे. कोरापुट के लामतापुट इलाके में भारी बारिश के बाद माचाकुंडा बांध के अधिकारियों ने पानी छोड़ा था. उन्होंने बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को सूचित करने के बाद लगभग 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था.
झरने में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाने के कारण सागर एक चट्टान पर फंस गए. कुछ पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. रिपोर्टों के अनुसार, पानी के तेज बहाव में बह जाने के बाद यूट्यूबर लापता हो गए.
सूचना मिलने पर मचकुंडा पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यूट्यूबर को बचाने के लिए अभियान शुरू किया. हालांकि, अंतिम रिपोर्ट मिलने तक भी उसका पता नहीं चल सका था.
