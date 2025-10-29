खंभे उखड़े, छतें उड़ीं, पेड़ बिखरे... मोंथा तूफान ने आंध्र में मचाई कितनी तबाही, देखें 5 खौफनाक वीडियो

- मोंथा तूफान के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और बारिश से भारी नुकसान हुआ है.
- विशाखापत्तनम के पश्चिमी हिस्से में जनता कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूब गई है, लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं.
- कृष्णा जिले के अवनीगड्डा निर्वाचन क्षेत्र में तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा.
मोंथा तूफान बुधवार तड़के जब आंध्र प्रदेश के यानम के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से होकर गुजरा तो वहां का मंजर भयावह था. तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि न जानें कितने किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया. खेती बर्बाद हो गई. पेड़ टूटकर सड़कों पर बिखर गए. वहीं तूफान की वजह से जमकर हुई बारिश की वजह से कई आंध्र के कई शहरों में पानी भर गया. लोग अपने वाहनों को सड़कों पर भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं. तूफान अब भले ही कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है, लेकिन आंध्र के तटीय इलाकों में अब भी इसका असर अब भी जारी है.
मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है. विशाखापत्तनम के विशाख पश्चिम में जनता कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूब गई. लोगों को घुटनों से ऊपर पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है.
मोंथा तूफान की वजह से विशाखापत्तनम की जनता कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूबी #CycloneMontha | #Visakhapatnam pic.twitter.com/VZ5a0k9kqh— NDTV India (@ndtvindia) October 29, 2025
मोंथा का कहर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भी देखा जा रहा है. ओंगोल की सड़कों पर पानी भर गया है. वाहनों को पानी में होकर सड़क पार करनी पड़ रही है. हर तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है. बाइकें आधी पानी में डूब चुकी हैं.
मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में ओंगोल में सड़कें जलमग्न#CycloneMontha | #AndhraPradesh pic.twitter.com/oMI2IkRvUR— NDTV India (@ndtvindia) October 29, 2025
मोंथा की वजह से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का अवनीगड्डा निर्वाचन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है. तूफान की वजह से मंगलवार दोपहर से तेज़ हवाएं चलने लगीं. जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कों पर बड़े-बड़े पेड़ उखड़ गए.
चक्रवात मोंथा ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के अवनिगड्डा निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित किया #CycloneMontha | #AndhraPradesh pic.twitter.com/EaICjpUpnk— NDTV India (@ndtvindia) October 29, 2025
मोंथा तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कई जगहों पर पेड़ उखड़कर बिजली की लाइनों पर गिर पड़े, जिससे बिजली के खंभे भी उखड़ गए और बिजली की लाइनें सड़कों पर बिखर गईं.
मोंथा की वजह से हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि कई घरों के ऊपर से टिन शेड की बनी छतें उखड़कर नीचे जा गिरीं.
आंध्र प्रदेश : मोंथा चक्रवात की वजह से हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि कई घरों के ऊपर से चिन शेड उखड़कर नीचे जा गिरे#CycloneMontha | #AndhraPradesh pic.twitter.com/AY1k9NfeiN— NDTV India (@ndtvindia) October 29, 2025
मोंथा की वजह से आंध्र के कोनासीमा जिले में केले की खेती नष्ट हो गई है. पेड़ जड़ों से टूटकर खेतों में बिखर गए हैं.
