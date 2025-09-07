MP में बेखौफ बदमाश, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के घर रात को बोल दिया धावा और फिर...

इंदौर की बिजलपुर कॉलोनी की सन्नाटेदार गलियों में शुक्रवार की रात ऐसा मंजर था कि मानो किसी फिल्म का सस्पेंस थ्रिलर चल रहा हो. रात के 2 बजे जब पूरा इलाका नींद में डूबा था, तभी नकाबपोशों के एक गिरोह ने धावा बोल दिया. बदमाश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुस गए. बताया जा रहा है कि कुल पांच बदमाश थे. बदमाशों ने सबसे पहले घर की पावर सप्लाई बंद कर दी. ताकि न कैमरे देख सकें, न कोई पड़ोसी चौंक सके. अंधेरे का परदा डालते ही उन्होंने सीधे ऑफिस का रुख किया. बदमाशों ने दराज़ें तोड़ीं, लॉकर खंगाले, पर हैरानी ये मोबाइल फोन और कीमती सामान छूआ तक नहीं. सवाल उठता है, क्या वे चोरी करने आए थे या किसी और मकसद से ?

हालांकि मोहल्ले में सिर्फ पटवारी का घर ही नहीं, गिरोह ने पड़ोस में रहने वाले पंचायत सीएमओ राजकुमार ठाकुर, एमपीईबी अफसर नरेंद्र दुबे और आर्य परिवार के घरों में भी सेंधमारी की कोशिश की. खिड़कियों की जालियां काटी गईं. घुसपैठ की कोशिशें हुईं. नकाबपोश आराम से दो घंटे से ज़्यादा समय तक बेखौफ होकर इलाके में घूमते रहे. उन्हें न लोगों और न ही पुलिस का डर था.

जांच में जुटी पुलिस

पटवारी के घर पर लगे कैमरे अंधेरे के आगे बेबस हो गए. लेकिन पड़ोसी नरेंद्र दुबे और राजकुमार ठाकुर के कैमरों में कुछ साये कैद हुए. फुटेज में साफ दिखा कि वही नकाबपोश पटवारी के घर में दाखिल हुए थे. ये तस्वीरें अब पुलिस की सबसे बड़ी कड़ी हैं. पुलिस सूत्रों का इशारा कुख्यात बैंक टांडा गैंग की तरफ़ है. यही गैंग पहले भी राजेंद्र नगर, राऊ और तेजाजी नगर में वारदातें कर चुका है. पुलिस ने इस गैंग के कई लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन आधे से ज्यादा अब जमानत पर बाहर हैं.

निवासियों ने बताया कि गिरोह रात करीब 2 बजे बिजलपुर में घुसा और आखिरी बार सुबह करीब 4:30 बजे देखा गया. इस घटना के बाद से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा हो गई है.