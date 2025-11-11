विज्ञापन
चाकू से ताबड़तोड़ वार, दुपट्टे से पोंछे खून के हाथ... एकतरफा प्यार में पागल लड़के की खौफनाक करतूत

Balaghat Murder: चश्मदीदों ने बताया कि दोनों के बीच कुछ मिनट तक बातचीत हुई और फिर तीखी बहस होने लगी.इसके बाद लड़के ने चाकू निकाला और उस पर कई बार हमले लिए. चाकू लगते ही खून से लथपथ लड़की सड़क पर गिर गई.

चाकू से ताबड़तोड़ वार, दुपट्टे से पोंछे खून के हाथ... एकतरफा प्यार में पागल लड़के की खौफनाक करतूत
बालाघाट में दिनदहाड़े मर्डर.
  • मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक तरफा प्यार में पागल लड़के ने दिनदहाड़े लड़की को चाकू घोंपकर मार डाला.
  • लड़के को रोकने के बजाय आसपास खड़े लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे.
  • दोनों के बीच कुछ मिनट तक बातचीत हुई और फिर तीखी बहस होने लगी. इसके बाद लड़के ने चाकू से उस पर कई बार हमले लिए.
मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है. एक तरफा प्यार में पागल एक आशिक ने लड़की की दिनदहाड़े हत्या कर दी. मामला बालाघाट जिले के बैहर थाना क्षेत्र के आमगांव गांव का है. मंगलवार सुबह दिनदहाड़े बीच सड़क पर 23 साल की लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया. पीड़िता की पहचान रितु भंडारकर के रूप में हुई है. रितु जब काम पर जाने के लिए सुबह करीब 11 बजे जब बस का इंतजार कर रही थी, उसी समय रोशन धारवे नाम के लड़के ने चाकू से उसका गला रेत दिया.

 चाकू घोंपा, जमीन पर गिरी खून से लथपथ लड़की

हत्या का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें आरोपी महिला की गर्दन पर चाकू से बार-बार वार करता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि लड़के को रोकने के बजाय आसपास खड़े लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे. वीडियो में आरोपी को ये चिल्लाते हुए भी सुना जा सकता है, "वह पांच साल तक मेरे साथ रही. हम ज़िंदगी-मौत की जंग लड़ रहे थे. अब वह मुझे धोखा दे रही है. उसने और उसके भाइयों ने मुझे मारने के लिए लड़के भेजे." घटनास्थल पर मौजूद एक महिला ने उससे जब पूछा कि वह लड़की को क्यों मार रहा है, तो आरोपी ने डरावने अंदाज़ में जवाब दिया, "उसकी जान बच जाएगी. पुलिस को बुलाओ और उसे ले जाओ." इसके बाद लड़की सड़क पर गिर पड़ी, उसका खून बहने लगा, लेकिन फिर भी सरफिरा उसे चाकू मारता रहा. इसके बाद उसने लड़की के दुपट्टे से अपने खून से सने हाथ पोंछ लिए.

बस स्टॉप पर लड़की का मर्डर

पुलिस के मुताबिक, मृतक लड़की बैहर में एक फ़र्नीचर की दुकान पर काम करती थी. वह हर दिन अपने गांव से बस से वहां आती-जाती थी. वह आमगांव फाटा बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी,तभी आरोपी एक मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और उसे पीछे बिठा लिया. 

बातचीत, बहस फिर हत्या

चश्मदीदों ने बताया कि दोनों के बीच कुछ मिनट तक बातचीत हुई और फिर तीखी बहस होने लगी.इसके बाद लड़के ने चाकू निकाला और उस पर कई बार हमले लिए. चाकू लगते ही खून से लथपथ लड़की सड़क पर गिर गई. पुलिस ने घटना वाली जगह से एक चाकू और दोनों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं. वहीं आरोपी पास में ही बेहोशी की हालत में मिला. पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मृतक रितु ने हाल के दिनों में आरोपी से बात करना बंद कर दिया था, जिससे वह कथित तौर पर गुस्से में था.

लड़की के लिए न्याय की मांग

 हत्या की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण और पीड़िता के परिवार के सदस्य बैहर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर न्याय की मांग करने लगे. उन्होंने एक करोड़ रुपये मुआवज़ा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी,आरोपी का घर गिराने और उसे मौत की सज़ा देने की मांग पुलिस से की. देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण होने लगे.भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया. पुलिस के मुताबिक, लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. 

बेसुध आरोपी को पकड़ ले गई पुलिस

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लड़की पर हमले के बाद कई लोगों में पकड़कर आरोपी को बुरी तरह पीटा. पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वह घायल और आधी बेहोशी की हालत में था. जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया. हैरानी की बात यह है कि लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी से आरोपी को रोकने और लड़की को बचाने की जहमत नहीं उठाई. 

