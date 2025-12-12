विज्ञापन
दमन में बड़ा हादसा: तालाब में डूबे 7 बच्चे, 4 को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दमन में तालाब में नहाने गए सात बच्चे अचानक डूब गए. इनमें से चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई है. 

दमन में बड़ा हादसा: तालाब में डूबे 7 बच्चे, 4 को बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दमन में डाबेल इलाके के हटीयावाड़ तालाब में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां तालाब में नहाने गए सात बच्चे अचानक डूब गए. स्थानीय लोगों की सतर्कता से चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई है. 

इसके अलावा दो बच्चे अब भी लापता हैं और उनके लिए दमन प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है.

क्या है पूरा मामला?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक राहगीर ने बच्चों की चीख-पुकार सुनकर तालाब में डुबकी लगाई और एक बच्चे की जान बचाई. इसके बाद अन्य तीन बच्चों को भी बाहर निकाला गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं.

सर्च ऑपरेशन जारी

दमन पुलिस और फायर टीम ने तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. प्रशासन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों लापता बच्चों को खोज नहीं लिया जाता.

Daman & Diu, Daman
