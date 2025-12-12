तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क से फिसलकर खाई में गिरी, आंध्र प्रदेश में बस हादसे में 9 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में शुक्रवार को एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई और पलट गई, जिससे कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही बस में चालक और सफाईकर्मी समेत 37 लोग सवार थे. इनमें से छह लोग सुरक्षित हैं.

पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया कि दुर्घटना एक दुर्गा मंदिर के पास चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट सड़क पर सुबह करीब 4:30 बजे हुई. बरदार ने बताया, ‘घाट रोड सड़क से बस के नीचे गिर जाने के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। बस पूरी तरह से घाटी में नहीं गिरी. बस पलट गई और वहीं फंस गई. उन्होंने कहा कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है.संभवतः घने कोहरे के कारण बस चालक दुर्घटनास्थल पर स्थित मोड़ को नहीं देख पाया, जो मोथुगुडेम थाना क्षेत्र में पड़ता है.बरदार ने कहा कि बस यात्री चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम में श्री राम मंदिर जा रहे थे.

घायलों को तुरंत भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. यह दुर्घटना मारेडुमिली में तुलसी पकाला के पास हुई है. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीब 37 यात्री सवार थे. यह दुर्घटना इसलिए भी हृदय विदारक है, क्योंकि यात्री भद्राचलम मंदिर के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा बस की तेज रफ्तार के कारण हुआ. घाटी के रास्ते पर बस का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कई लोगों की मौके पर मौत हो गई. अल्लूरी जिले के इस घाट रोड पर हुए हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. पुलिस और बचाव दलों ने शवों को खाई से बाहर निकाला. बस में सवार ज्यादातर यात्री आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के बताए जा रहे हैं. ये सभी धार्मिक स्थल की यात्रा पर निकले थे और भद्राचलम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे.