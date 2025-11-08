विज्ञापन
विशेष लिंक

96 में 91 सीटों पर BJP की बड़ी जीत, बिहार चुनाव के बीच भाजपा को कहां से मिली गुड न्यूज

इस बंपर जीत पर पीएम मोदी ने लिखा कि यह हमारी पार्टी के विकास एजेंडे के साथ केंद्र शासित प्रदेश के मज़बूत जुड़ाव को दर्शाता है. मैं जमीनी स्तर पर अपने मेहनती कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं.

Read Time: 3 mins
Share
96 में 91 सीटों पर BJP की बड़ी जीत, बिहार चुनाव के बीच भाजपा को कहां से मिली गुड न्यूज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.
  • बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक बड़ी खुशखबरी मिली है.
  • केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन और दीव में लोकल बॉडीज चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलीहै.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस बंपर जीत के लिए सोशल मीडिया पर बधाई दी, उनका आभार जताया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. BJP बिहार में पहली बार JDU के साथ-साथ बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बिहार में कमल खिलाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ-साथ राज्य स्तरीय नेता भी लगातार पसीना बहा रहे हैं. इस बीच भाजपा को केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव से एक बड़ी खुशखबरी मिली है. भाजपा ने इस केंद्र शासित प्रदेश में हुए लोकल बॉडीज चुनाव में बंपर जीत हासिल की है. दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की स्थानीय प्रशासन की कुल 96 में से 91 सीटों पर BJP को जीत मिली है.

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने BJP कार्यकर्ताओं को दी बधाई

दादर नगर हवेली और दमन-दीव में मिली इस बंपर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के मेरे भाइयों और बहनों का आभार, जिन्होंने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सरपंच, जिला पंचायत और पार्षद चुनावों में भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह हमारी पार्टी के विकास एजेंडे के साथ केंद्र शासित प्रदेश के मज़बूत जुड़ाव को दर्शाता है. मैं जमीनी स्तर पर अपने मेहनती कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं.

तीन जिलों में हुए स्थानीय निकाय के चुनाव BJP का जलवा

दादर और दमन के तीन जिलों में स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था. इसमें दमन, दीव और दादर नगर हवेली जिले शामिल है. स्थानीय निकाय के चुनाव में जिला पंचायत, म्युनिस्पल और पंचायत की सीटें शामिल थी. जिसमें अधिकांश पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है.

दमन जिले का परिणाम

  • जिला पंचायत: कुल सीटें- 16, BJP जीती- 15
  • म्यूनिस्पल काउंसिल: कुल सीटें- 15, बीजेपी जीती- 14
  • सरपंच: कुल सीटें- 16, भाजपा जीती- 15

दीव जिले का परिणाम

  • जिला पंचायत: कुल सीटें- 8, भाजपा जीती- सभी 8 सीटें

दादर नगर हवेली जिले का परिणाम

  • जिला पंचायत: कुल सीटें- 26, भाजपा जीती- 24
  • म्यूनिस्पल काउंसिल: कुल सीटें- 15, भाजपा जीती- सभी 15 सीटें

इन तीनों जिलों में स्थानीय निकाय की कुल सीटों को जोड़े तो यह 96 होता है. इन 96 में 91 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP Won, PM Modi, Bihar Chunav, Dadra Nagar Haveli, Daman And Diu Local Bodies Elections Result 2025
Get App for Better Experience
Install Now