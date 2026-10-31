महायुति में फिर से कलह? BJP बोली- जिला पंचायत चुनाव अकेले ही लड़ने की तैयारी

महाराष्ट्र में आगामी जिला परिषद चुनावों को लेकर BJP ने अपनी रणनीति स्पष्ट करनी शुरू कर दी है. नंदुरबार से बीजेपी की पूर्व सांसद हीना गावित ने संकेत दिया है कि पार्टी फिलहाल अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

हीना गावित का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल के महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के बाद महायुति गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है. अक्टूबर में हुए विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सका और पांच में से केवल दो सीटों पर जीत दर्ज कर पाया. इसके बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संबंधों को लेकर राजनीतिक अटकलें बढ़ गई हैं.

पत्रकारों से बातचीत में गावित ने कहा कि भाजपा संगठन स्तर पर जिला परिषद चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है और वर्तमान में पार्टी की रणनीति अकेले चुनाव लड़ने की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद सीटों के बंटवारे और गठबंधन जैसे मुद्दों पर सहयोगी दलों के साथ चर्चा की जा सकती है.

हालांकि, बीजेपी और शिवसेना दोनों के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि महायुति गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और हालिया मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा. ऐसे में आगामी जिला परिषद चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन और सीट साझेदारी को लेकर चर्चाएं अभी जारी रहने की संभावना है.

PTI के इनपुट के साथ

ये भी पढ़ें : दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को पीएम मोदी की मंजूरी, आगरा 59 मिनट और लखनऊ सवा दो घंटे में पहुंचेंगे, पटना-गुवाहाटी तक जाएगी