Gold Silver Prices Crash: सोने-चांदी में बहुत बड़ी गिरावट हुई है. आज 20 नवंबर, शुक्रवार को सोने-चांदी में कुछ ही घंटे के भीतर 13 हजार रुपये से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है. सोना सवा लाख के काफी नीचे आ गया है, वहीं चांदी डेढ़ लाख से नीचे आ गई है. शुक्रवार को सोने में 5 हजार रुपये से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है. वहीं चांदी में 8 हजार रुपये से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है.
दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. कॉमेक्स(Comex) पर आज शुक्रवार, 20 नवंबर को सोने में 4.54% तक की गिरावट देखी गई. यहां सोना 3518 डॉलर प्रति औंस के भाव पर ट्रेड करता दिखा. दूसरी ओर चांदी के भाव 7% से ज्यादा टूट गए. सिल्वर यहां 41.220 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा.
GOLD SILVER PRICES 20 November 2026 LIVE UPDATES:
Gold Silver Crash: ग्राफिक्स में देखिए सोने-चांदी का भाव
Gold and Silver Prices Fall: सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को बाजार खुलते ही तेज गिरावट देखने को मिली थी. दोपहर 12 बजे तक दोनों धातुओं में ये गिरावट करीब 13 हजार रुपये तक दर्ज की गई. श्
Gold and Silver Prices Crash: बाजार खुलते ही सोना-चांदी धड़ाम
Gold Silver MCX Prices: आज बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातुओं के दाम करीब 5 फीसदी लुढ़क गए. MCX पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया. अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था.
चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था. अब तक कारोबार में चांदी 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई थी.
Gold-Silver Crash Reasons LIVE: मार्केट खुलते ही क्यों धड़ाम हुए सोना-चांदी?
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जानकारों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है. सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी.
जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है. कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है.
उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम फैक्टर होगी. डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा. कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है.
अमेरिकी करेंसी की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है. यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है. बता दें कि डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है.
Gold-Silver Live: सोना-चांदी के ताजा भाव
Gold prices, Silver Prices 20 November Live: शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे घरेलू कमोडिटी मार्केट MCX पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना करीब 4 फीसदी या 5,087 रुपये की गिरावट के साथ 1,22,365 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया.
वहीं 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी में 5.24 फीसदी की गिरावट देखी गई. चांदी 8,250 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,232 रुपये प्रति किलो के भाव पर आ गई.