समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जानकारों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है. सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी.

जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है. कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है.

उन्होंने आगे कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम फैक्‍टर होगी. डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा. कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है.

अमेरिकी करेंसी की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है. यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है. बता दें कि डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है.