प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में पूछताछ के लिए समन भेजा है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ED ने सिन्हा को 26 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है.

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के प्रधान सचिव (वित्त) को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत पूछताछ के लिए इसी तरह का समन भेजा गया है.

सिन्हा 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं. अधिकारियों के मुताबिक, यह जांच भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी है.

ED के इस समन के बाद पंजाब के प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है. मुख्य सचिव जैसे बड़े पद पर बैठे अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में पूछताछ के लिए बुलाया जाना एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है.