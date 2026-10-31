पहले अयोध्या, फिर मथुरा और अब नागपुर... कपिल सिब्बल ने क्यों कहा अब भगवान भी बीजेपी से नाराज हैं

महाराष्ट्र के नागपुर स्नातक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने शानदार जीत दर्ज की. इस चुनाव के लिए मतगणना प्रक्रिया 40 घंटे से भी अधिक समय तक चली, जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं. वंजारी ने बीजेपी के सुधाकर कोहले को 3,271 वोटों से हराया. यह सीट पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रही है. इस हार के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अब भगवान भी बीजेपी से नाराज हैं.

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "बीजेपी कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादा चिंतित है, जबकि उन्हें अपनी खुद की चिंता होनी चाहिए. उन्हें पता होना चाहिए कि वे पहले अयोध्या में हारे, फिर मथुरा में, और अब वाराणसी में भी हार गए. गोरखपुर को भी आप उनकी हार ही मानिए. वे नागपुर में भी हार गए हैं. इसका मतलब यह है कि भगवान भी उनसे नाराज हैं. जाहिर है, अगर आप किसी मंदिर में गलत काम करते हैं, या इन पवित्र स्थानों पर मंदिरों को तोड़ते हैं, तो जनता निश्चित रूप से सवाल उठाएगी. अब उनके दोस्त भी उनके साथ खड़े नहीं हैं."

बीजेपी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि आप जनता को ये क्यों नहीं बताते कि आपने असल में कितनी सीटें जीती हैं? आप अपने ही गढ़, नागपुर में हार गए. अपनी इस बुरी हालत को देखिए और इस पर विचार कीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है.

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली रैली को लेकर सिब्बल ने कहा कि सरकार ट्रेनों में लोगों को रोकने, बसों को दिल्ली में घुसने से रोकने और प्रवेश पर पाबंदियां लगाने की पूरी कोशिश कर रही है. वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं. लेकिन, जब रामलीला मैदान में लोगों का हुजूम उमड़ेगा, तब उन्हें अपनी असलियत का पता चल जाएगा.

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