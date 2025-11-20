सलिल देशमुख ने क्यों दिया शरद पवार की NCP से इस्तीफा? कुछ दिनों पहले मिले थे अजित पवार

महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल देशमुख ने पिता की पार्टी का साथ छोड़ दिया है. उन्होंने शरद पवार की एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा उन्होंने शरद पवार को भेज दिया है. बता दें कि सलिल महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे है. पार्टी छोड़ने के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है. सलिल ने कहा है कि हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से वह 6 महीने का ब्रेक ले रहे हैं. इस दौरान वह संगठन में कोई योगदान नहीं दे सकेंगे.

सलिल देशमुख ने क्यों दिया NCP से इस्तीफा?

सलिल ने नागपुर में मीडिया से कहा कि पिछले 5 महीनों से खराब स्वास्थ्य की वजह से वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के पद से इस्तीफा दे रहे हैं. इस्तीफा पत्र उन्होंने शरद पवार, सुप्रिया सुले, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को भेजा है. बता दें कि सलिल ने पिछले साल काटोल विधानसभा चुनावों में अपने पिता अनिल देशमुख की जगह पर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे.सलिल ने भले ही इस्तीफे के पीछे की वजह हेल्थ बताई हो, लेकिन इसके पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

इस्तीफे पर अनिल देशमुख के बेटे ने क्या कहा?

जब उनसे किसी दूसरी पार्टी में जाने को लेकर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया. बता दें कि पिछले दिनों सलिल जब अस्पताल में भर्ती थे तब उपमुख्यमंत्री अजित पवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे. इसके पहले भी सलिल अजीत पवार से सार्वजनिक तौर पर मिलते रहे हैं. अब उनके इस्तीफे को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. फिलहाल उनके किसी दूसरी पार्टी में जाने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

NCP के प्रमुख नेताओं में शामिल थे सलिल देशमुख

बता दें कि एनसीपी के दो धड़े होने के बाद सलिल देशमुख शरद पवार गुट की तरफ से विदर्भ के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे है. उनके पिता अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री रह चुके हैं, जो कि शरद पवार गुट के अहम नेताओं में शामिल हैं. सलिल जिले की एनसीपी की अहम बैठकों का नेतृत्व करते रहे हैं.