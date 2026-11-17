मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो अचानक चर्चा का विषय बन गया है. जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने मंच से मौजूद लोगों से ऐसा सवाल पूछा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

"क्या मैं इस्तीफा दे दूं?" पर भीड़ ने दिया जवाब

रतलाम के रानीसिंग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधन देते हुए विधायक कमलेश्वर डोडियार ने लोगों से पूछा, "क्या मैं इस्तीफा दे दूं?" उनके सवाल के तुरंत बाद भीड़ में मौजूद लोगों की ओर से आवाज आई, "हां, दे दो, दे दो."

विधायक ने भी अपने अंदाज में दिया जवाब

जनता की प्रतिक्रिया सुनने के बाद विधायक ने माहौल को हल्का करते हुए जवाब दिया, "उसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा." कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच यह संवाद कुछ ही देर में चर्चा का विषय बन गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग विधायक और जनता के बीच हुए इस संवाद पर टिप्पणी कर रहे हैं तो कई लोग इसके राजनीतिक मायने भी खोज रहे हैं.

हालांकि विधायक ने इस्तीफे की बात किस संदर्भ में कही थी और भीड़ से ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आई, इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इसके बावजूद मंच पर हुआ यह संवाद और उसके बाद दिया गया जवाब सोशल मीडिया पर बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है.

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