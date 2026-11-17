क्या गांधी परिवार के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने रिश्ते 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का विषय बन रहे हैं? पिछले छह महीनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बयानों और अब सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी की अमरिंदर सिंह से मुलाकात ने दोनों के रिश्तों में सुधार की अटकलों को हवा दे दी है.

इसकी शुरुआत अलग-अलग मौकों पर दिए गए बयानों से हुई.

4 जून: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं.

7 अगस्त: राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को बीजेपी में अपना पसंदीदा नेता बताया और उन्हें 'अंकल अमरिंदर' कहकर संबोधित किया.

15 अक्टूबर: पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने अमरिंदर की कांग्रेस में वापसी के सवाल पर कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है.

अब 16 नवंबर को नई दिल्ली में अपनी मां सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अमरिंदर सिंह का जिक्र किया. उन्होंने अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ा एक पुराना पारिवारिक किस्सा भी सुनाया.

इन घटनाओं ने अमरिंदर सिंह को एक बार फिर पंजाब की राजनीति में चर्चा के केंद्र में ला दिया है. खासकर तब, जब कांग्रेस और बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं. हालांकि, बीजेपी ने इस कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह की मौजूदगी को राजनीतिक नजरिए से देखने से इनकार किया है. पार्टी का कहना है कि वह निजी रिश्तों की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

राहुल गांधी ने कौन सा किस्सा सुनाया

सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा. इस कार्यक्रम में कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. गौरतलब है कि अमरिंदर ने 2021 में कांग्रेस नेतृत्व के साथ लंबे विवाद के बाद पार्टी छोड़ दी थी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह का जिक्र किया. उन्होंने अपने माता-पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बीच हुई एक पुरानी नोकझोंक का किस्सा सुनाया.

राहुल गांधी ने कहा, ''मैं यहां अमरिंदर सिंह जी को देख रहा हूं. आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे. आप मेरी बहन से भी पूछ सकते हैं. हमने अपने माता-पिता को बहस करते हुए तो देखा था, लेकिन उन्हें आपस में लड़ते हुए सिर्फ एक बार देखा था. संयोग से उस समय मेरे पिता फोन पर अमरिंदर सिंह जी से बात कर रहे थे. आपको याद है?''

इस घटना को याद करते हुए राहुल ने बताया कि उस समय सोनिया गांधी कई बार राजीव गांधी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह अमरिंदर सिंह से फोन पर बात करने में व्यस्त थे.राहुल ने कहा,''मम्मी कुछ कहना चाह रही थीं. उन्होंने तीन-चार बार अपनी बात दोहराई, लेकिन पापा उस समय तनाव में थे और उन्हें गुस्सा आ गया. इसी वजह से दोनों के बीच बहस हो गई थी.''

बीजेपी ने बताया अमरिंदर का निजी मामला

गांधी परिवार के साथ अमरिंदर सिंह के रिश्तों को लेकर नई अटकलें शुरू होने के बाद बीजेपी नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी उनके बचाव में सामने आए. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह का इस कार्यक्रम में शामिल होना बिल्कुल स्वाभाविक था. उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से निजी और अच्छे संबंध रहे हैं. खासकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अमरिंदर सिंह के पुराने रिश्ते इसकी वजह हैं.

उन्होंने कहा, ''अमरिंदर सिंह का इस कार्यक्रम में शामिल होना बिल्कुल स्वाभाविक था. उनके और उनके परिवार के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके परिवार के साथ लंबे समय से अच्छे और निजी संबंध रहे हैं. वह इसी पुराने रिश्ते की वजह से कार्यक्रम में शामिल हुए थे.'' बीजेपी नेता के इस बयान से साफ है कि पार्टी अमरिंदर सिंह के गांधी परिवार के साथ निजी रिश्तों और बीजेपी के साथ उनके राजनीतिक संबंधों को अलग-अलग रखना चाहती है.

खुद अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस में वापसी की अटकलों को खारिज किया. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे, तो उन्होंने साफ कहा,''नहीं.'' कार्यक्रम में शामिल होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा,''हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं. इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए?'' उन्होंने यह भी बताया कि सोनिया गांधी उनकी किताबों के विमोचन के तीन कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं.

पिछले छह महीने में तीन ऐसे मौके आए हैं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के फिर से कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को बल मिला है.

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अमरिंदर सिंह पर सचिन पायलट ने क्या कहा था

राहुल गांधी की ताजा मुलाकात से पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भी अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलों को हवा दी थी.

इस साल 15 अक्टूबर को जब उनसे पूछा गया कि क्या अमरिंदर सिंह फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा, ''राजनीति में कुछ भी हो सकता है.'' पायलट ने अमरिंदर सिंह को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब के लिए अच्छा काम किया है. उन्होंने अमरिंदर के साथ अपने पुराने निजी संबंधों का भी जिक्र किया. हालांकि, पायलट ने यह भी साफ किया कि उन्होंने अमरिंदर सिंह से उनके भविष्य की राजनीतिक योजनाओं या पार्टी बदलने की किसी संभावना पर व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत नहीं की है.

राहुल गांधी ने बीजेपी में किसे बताया था अपना पसंदीदा नेता

अमरिंदर सिंह को लेकर राजनीतिक चर्चाओं को उस समय और हवा मिली, जब सात अगस्त को राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर छात्रों के साथ सवाल-जवाब का एक कार्यक्रम किया. इस दौरान उनसे पूछा गया कि बीजेपी में उनका पसंदीदा नेता कौन है? राहुल ने सबको चौंकाते हुए अमरिंदर सिंह का नाम लिया. उन्होंने कहा,''कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल. मेरी उनसे अच्छी बनती है. वह अच्छे इंसान हैं. उन्हें सैन्य इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी है.'' इसके बाद राहुल ने कहा,''हैलो, अंकल अमरिंदर!''

राहुल की इस टिप्पणी की पंजाब के राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हुई. इसकी वजह यह थी कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ लंबे विवाद के बाद पार्टी छोड़ दी थी. अमरिंदर सिंह ने राहुल की तारीफ का स्वागत किया, लेकिन साथ ही साफ कर दिया कि उनकी राजनीतिक निष्ठा बीजेपी के साथ है. उन्होंने कहा कि निजी रिश्तों को राजनीतिक संबंधों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर अटकलें इससे भी पहले शुरू हो गई थीं. इस साल चार जून को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया था कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं. हुड्डा के इस बयान को इसलिए अहम माना गया क्योंकि अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक रहे हैं. उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी.हुड्डा के बयान से यह चर्चा शुरू हुई कि अमरिंदर सिंह और उनकी पुरानी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है.

उस समय ऐसी खबरें भी थीं कि अमरिंदर सिंह पंजाब में बीजेपी के कामकाज और फैसले लेने के तरीके से खुश नहीं हैं. इससे कांग्रेस में उनकी संभावित वापसी की अटकलें और तेज हो गई थीं.

गांधी परिवार और अमरिंदर सिंह की नजदीकी अहम क्यों है

ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं, जब पंजाब के राजनीतिक दल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने लगे हैं. अमरिंदर सिंह आज भी पंजाब की राजनीति में एक अहम चेहरा हैं. उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी. लेकिन बाद में नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ उनकी खींचतान बढ़ गई. पार्टी नेतृत्व के साथ भी उनके रिश्ते खराब हो गए. सितंबर 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई. 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा. बाद में उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया.

कांग्रेस के लिए अमरिंदर की अहमियत क्या है

कांग्रेस के लिए अमरिंदर सिंह जैसे कद के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दोबारा रिश्ते सुधारना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है. पार्टी इस समय पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है. उसे राज्य में नेतृत्व से जुड़ी अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है.

वहीं बीजेपी भी अमरिंदर सिंह के अनुभव और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखना चाहेगी. पार्टी पंजाब में अपने दम पर राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है. अमरिंदर सिंह 2027 के चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की वकालत भी कर चुके हैं. इससे पंजाब की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में एक नया पहलू जुड़ गया है.

फिलहाल, कांग्रेस और अमरिंदर सिंह के बीच किसी राजनीतिक बातचीत या पार्टी में वापसी की कोई पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन घटनाओं की यह पूरी कड़ी उन्हें एक बार फिर पंजाब की राजनीति में चर्चा के केंद्र में ले आई है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांधी परिवार और अमरिंदर सिंह के बीच बढ़ती यह नजदीकी सिर्फ पुराने निजी रिश्तों तक सीमित रहेगी या फिर इसका असर पंजाब की राजनीति और चुनावी समीकरणों पर भी पड़ेगा?

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