पराली जलाने के पंजाब से 2 गुना मामले मध्य प्रदेश में, 2 महीने के आंकड़ों ने चौंकाया, CREAMS लैब की रिपोर्ट

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के बड़े शहरों में प्रदूषण का संकट बना हुआ है. CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III लागू कर प्रदूषण के स्रोत कम करने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए हैं. ऐसे में बढ़ते प्रदूषण के संकट के बीच पराली जलाने के मामलों की रिपोर्ट सामने आई है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-आईएआरआई (IARI) की CREAMS लेबोरेटरी ने सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग (Satellite Remote Sensing) की मदद से पराली (धान अवशेष) जलाने की घटनाओं पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 15 सितंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 के बीच छह राज्यों में कुल 23,613 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं.

इस सीज़न के दौरान 15 सितंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 के बीच मध्य प्रदेश में धान अवशेष (पराली) जलाने की सबसे ज़्यादा 10,800 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि पंजाब में 5046 घटनाएं दर्ज की गईं. इस दौरान उत्तर प्रदेश में 4507 और राजस्थान में 2663 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज़ की गईं.

सैटेलाइट की मदद से इकट्ठा किए गए आंकड़ों से पता चला है कि 20 नवंबर 2025 को छह राज्यों में 795 पराली जलाने की घटनाएं हुईं.

MP में एक दिन में 625 मामले रिपोर्ट किए गए

Consortium for Research on Agroecosystem Monitoring and Modeling from Space (CREAMS) Laboratory ने सैटेलाइट की मदद से इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर तैयार अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अकेले मध्य प्रदेश में 20 नवंबर 2025 को 625 पराली जलने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई.

पंजाब में पराली जलाने के मामलों में आई गिरावट

रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पंजाब में साल 2020 में कुल 82,147 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं, जो इस साल 20 नवंबर तक घटकर 5046 रह गई हैं.

हरियाणा में भी दर्ज की गई गिरावट

हरियाणा में भी पराली जलने की घटनाओं में बड़ी गिरावट आई है. साल 2021 में 20 नवंबर तक राज्य में इस सीजन में कुल 6464 पराली जलाने की घटनाएं हुई थीं, जो इस साल 20 नवंबबर तक घटकर सिर्फ 592 रह गई हैं.