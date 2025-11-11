फॉलोअर्स बढ़ाने की ऐसी सनक! फेक सुसाइड करते बनाई रील, पड़ गए लेने के देने

सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों में रीलबाजी का गजब चस्का है. अपना मूल काम छोड़ कर रील बनाने और देखने में लगे हैं. फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग अजब-गजब कारनामे करने से भी पीछे नहीं हटते है. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के झुंझुनूं जिले से सामने आया है. जहां एक युवक ने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सुसाइड रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. उसे लगा कि इस रील से उसकी रीच बढ़ेगी. लेकिन अब पुलिस ने उसपर FIR दर्ज कर ली है.

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाई फेक सुसाइड रील

दरअसल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. झुंझुनूं के बगड़ थाना इलाके में रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पंखे से फंदा लगाकर “सुसाइड का प्रयास” करते हुए एक रील बना डाली.



वीडियो अपलोड होते ही जयपुर ATS ने अलर्ट जारी किया और सूचना झुंझुनूं पुलिस को दी. तुरंत हरकत में आई पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

बगड़ थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि जयपुर ATS से सूचना मिली कि अमन सैनी पुत्र सुरेश सैनी निवासी वार्ड नंबर 4 इस्लामपुर ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का प्रयास दर्शाने वाली रील अपलोड की है. रील में युवक पंखे से फंदा लगाकर झूलने का अभिनय कर रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर युवक के घर पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया.

थाने में बैठा आरोपी युवक.



पूछताछ में अमन ने स्वीकार किया कि उसने यह वीडियो केवल सोशल मीडिया पर “व्यूज और फॉलोअर्स” बढ़ाने के लिए बनाया था. उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट सक्रिय हैं, जिन पर वह लगातार रील पोस्ट करता रहता है.



थानाधिकारी ने बताया कि अमन के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फिलहाल यह भी जांच कर रही है कि क्या वीडियो वायरल करने में किसी और की भूमिका रही है.

लाइक, व्यूज के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया की अंधी दौड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां लाइक और व्यूज की चाह में युवा अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते.



(झुंझुनूं से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट)