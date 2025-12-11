विज्ञापन
विशेष लिंक

जिस पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 कंपनियां रजिस्टर्ड वहां चल रहा गर्ल्स पीजी

दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. जैसे ही लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, हथकड़ी पहने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगीं.

Read Time: 3 mins
Share
जिस पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 कंपनियां रजिस्टर्ड वहां चल रहा गर्ल्स पीजी
  • गोवा के Birch by Romeo Lane आग हादसे में लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी 42 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड मिलीं हैं
  • लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और भारत लाने की प्रक्रिया अभी जारी है
  • गिरफ्तारी के बाद दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

गोवा के Birch by Romeo Lane वाले आग हादसे में जिन लूथरा ब्रदर्स के नाम आए उनके बिज़नेस सेटअप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. दस्तावेज़ों में पता चला है कि दोनों भाई 42 कंपनियों से जुड़े हैं वो भी एक ही पते पर. ये पता है 2590, ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. ये वही पता है, जिस पर लूथरा ब्रदर्स की कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. लेकिन इस पते पर गर्ल पीजी चल रहा है. ऐसा अक्सर तब देखा जाता है, जब कंपनियां सिर्फ कागजों पर चल रही हों, या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हों. आग वाले केस के बाद अब लूथरा ब्रदर्स की इन कंपनियों पर भी सवाल उठ रहे हैं.  जांच एजेंसियों की नज़र अब इस पूरे नेटवर्क पर है. 

आने में समय लगेगा

सूत्रों का कहना है कि थाईलैंड में गिरफ्तार किए गए लूथरा ब्रदर्स को भारत आने में अभी समय लग सकता है. उन्हें 24 घंटे से ज्यादा या 3 से 4 दिन लग सकते हैं. पहले कहा गया था कि उन्हें 24 घंटे के अंदर भारत लाया जा सकता है. 

दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. जैसे ही लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, हथकड़ी पहने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगीं.

कब भागे थे

अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने छह-सात दिसंबर की दरम्यानी रात एक बजकर 17 मिनट पर एक यात्रा पोर्टल के माध्यम से फुकेट के लिए अपनी टिकटें बुक की थीं. उन्होंने उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित उनके नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग के बारे में पता चलने के एक घंटे के भीतर टिकटें बुक कर ली थीं. जिस समय पुलिस और प्रशासन आग बुझाने तथा कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये दोनों रविवार तड़के इंडिगो की एक उड़ान से भारत से रवाना हो गए. गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया था. थाईलैंड में अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में वकील के जरिए अग्रिम जमानत की मांग कर दी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. 

गोवा नाइट क्लब में कैसे लगी आग? पति और 3 बहनों को खोने वाली प्रत्यक्षदर्शी से जानिए पूरा सच

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Luthra Bothers, Luthra Bothers Update, Luthra Bothers Fraud, Luthra Bothers Bail, Luthra Bothers Company Forgery
Get App for Better Experience
Install Now