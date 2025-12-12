विज्ञापन
विशेष लिंक
2 hours ago

शुक्रवार, 12 दिसंबर को देशभर की निगाहें गोवा के चर्चित नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी आग के बाद फरार हुए लूथरा ब्रदर्स पर टिकी हैं. थाइलैंड में डिटेन किए गए इन दोनों भाइयों को भारतीय अधिकारी प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाने की तैयारी में जुटे हैं. यह मामला गोवा की नाइटलाइफ़ और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

बता दें कि PM मोदी आज सुबह 10 बजे संसद भवन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं और आगामी चुनावों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं.

भारत-अमेरिका रिश्तों में नई रफ्तार

वैश्विक मोर्चे पर गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत सुर्खियों में है. दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. यह बातचीत भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

दिल्ली दंगे केस में बड़ा अपडेट

घरेलू मोर्चे पर 2020 दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मिल गई है. लंबे समय से जेल में बंद खालिद की रिहाई से राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ सकती है. यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया और संवेदनशील मामलों में अदालत की भूमिका को फिर से केंद्र में ला रहा है.

संसद में ई-सिगरेट पर घमासान

इसके अलावा गुरुवार को लोकसभा में सांसद अनुराग ठाकुर ने उस वक्त नई बहस छेड़ दी जब उन्होंने TMC सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया. हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में आरोप लगाया कि कुछ सांसद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'देशभर में ई-सिगरेट बैन है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी? टीएमसी के सांसद कई दिनों से बैठकर पी रहे हैं. सदन में ई-सिगरेट पी जाएगी? अभी जांच करवाएं.'

इसके बाद संसद भवन के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक TMC सांसद सौगत रॉय सिगरेट पीते देखा तो मजाकिया अंदाज में टोककर कहा कि आप सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं. 

पल-पल के अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहें और रिफ्रेश करते रहें

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Breaking News, Luthra Bothers, Luthra Brother Thailand, Parliament, Sansad Bhawan
Get App for Better Experience
Install Now