गोवा अग्निकांडः मंगलवार को थाइलैंड से दिल्ली पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स, एयरपोर्ट पर एक्शन की तैयारी

Goa Nightclub Fire Tragedy: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स (सौरव लूथरा और गौरव लूथरा) को मंगलवार को थाइलैंड से भारत लाया जाएगा. थाइलैंड से दोनों भाईयों को लेकर गोवा पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुचेगी. मिली जानकारी के अनुसार गोवा पुलिस दोनों भाइयों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट से थाइलैंड से 1.45 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच सकती है. जब लूथरा भाइयों को लेकर पुलिस यहां पहुंचेगी, उस समय गोवा पुलिस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी. दिल्ली एयरपोर्ट से ही दोनों को ट्रांजिट रिमांड में लिया जाएगा, जहां से दोनों को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में लेने की तैयारी

गोवा पुलिस ने बताया कि बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली पहुंच सकते हैं. दिल्ली पहुंचते ही दोनों भाइयों को गोवा पुलिस हिरासत में ले लेगी. थाई अधिकारियों ने भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर जारी किए गए इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस के आधार पर लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया था.

ट्रांजिड रिमांड पर लेकर अदालत में किया जाएगा पेश

हिरासत में लिए जाने के बाद, दोनों को ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें नाइटक्लब में लगी भीषण आग की घटना के सिलसिले में आगे की जांच के लिए गोवा लाया जाएगा. चल रही जांच के तहत, पुलिस आबकारी विभाग के अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है.

अग्रिम जमानत याचिका पहले ही हो चुकी खारिज

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सौरभ और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. सुनवाई के दौरान, गोवा पुलिस के वकील अभिनव मुखर्जी ने दलील दी कि भाइयों ने कारोबार में अपनी कम भागीदारी का झूठा दावा किया था और कहा था कि उनकी विदेश यात्रा पहले से प्लान थी.

हालांकि, पुलिस ने इन दावों का खंडन करने के लिए कोर्ट के सामने कई दस्तावेज़ पेश किए, जिनमें सौरभ लूथरा द्वारा दायर एफएसएसएआई एप्लीकेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एप्लीकेशन और जीएसटी रिकॉर्ड शामिल थे, जिनमें दोनों भाइयों और अजय गुप्ता को कारोबार में पार्टनर के तौर पर लिस्ट किया गया था.

हादसे के कुछ घंटों बाद ही ली थी थाईलैंड की फ्लाइड

लाइसेंस एग्रीमेंट को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि भाइयों के पास उस जगह को चलाने की इजाजत नहीं थी. अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि दोनों भाइयों ने आग लगने के तुरंत बाद, सुबह करीब 1.15 बजे की फ्लाइट बुक की और सुबह 5 बजे थाईलैंड के लिए निकल गए, इस कदम को गिरफ्तारी से बचने की कोशिश बताया गया.

अग्निकांड में हुई 25 लोगों की मौत

जांचकर्ताओं ने कहा कि लूथरा भाई नाइटक्लब में आग लगने की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड चले गए, जिसमें 7 दिसंबर की सुबह 25 लोगों की मौत हो गई थी. अरपोरा नदी के बैकवाटर के पास स्थित क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई, जिसमें चार टूरिस्ट और 14 स्टाफ मेंबर शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, क्लब में आने-जाने का रास्ता बहुत संकरा था. यह आग 7 दिसंबर की सुबह बागा इलाके में स्थित क्लब में लगी, जो गोवा के सबसे ज्यादा भीड़ वाले बीच में से एक के पास होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है.

