कमरे की तलाशी, सामान की चेकिंग फिर होटल रूम से हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स, देखें तस्वीर

थाईलैंड में लूथरा भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है और वो पहली तस्वीर भी सामने आ गई है जब उनके होटल के कमरे से हिरासत में लिया जा रहा था. सौरभ और गौरव लूथरा गोवा के उस ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक हैं, जहां 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी. सामने आई तस्वीर में दिख रहा है कि थाईलैंड पुलिस किस तरह दोनों वांटेड भाइयों को हिरासत में लेने के बाद उनके कमरे और उनके सामानों की तलाशी ले रही है.

लूथरा ब्रदर्स इस अग्निकांड के तुरंत बाद गिरफ्तारी के डर से भारत से भागकर थाईलैंड चले गए थे. दिल्ली की एक अदालत ने दोनों भाइयों ने अंतरिम राहत के लिए पारगमन अग्रिम जमानत याचिका (transit anticipatory bail) डाली थी. लूथरा बंधुओं ने अदालत में कहा कि वे केवल लाइसेंसधारी हैं, न कि उस इमारत के वास्तविक मालिक जहां क्लब स्थित था. इस याचिका के जरिए दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए. लेकिन अदलता से उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिली है.

अब थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों भाइयों को भारत लाने की तैयारी जोरों पर है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए उड़ान भर चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा भाइयों को वापस भारत लाएगी.

भारत से भागने के बाद से ही दोनों भाइयों पर नकेल कसी जाने लगी थी. गुरुवार, 11 दिसंबर को गोवा पुलिस की पहल पर लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए. इससे पहले इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया. कुल मिलाकर दोनों भाइयों को भारत लाने और न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश की गई. इसी का नतीजा है कि थाईलैंड में दोनों भाई हिरासत में लिए जा चुके हैं और जल्द भारत में होंगे.

