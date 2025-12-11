विज्ञापन
Goa Night Club Fire Case: गोवा में नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद भारत से भागे मालिक, सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है.

3000 KM दूर पकड़ाए गोवा क्लब के मालिक 'लूथरा ब्रदर्स'! थाईलैंड भागने से हिरासत में आने तक की कहानी- 10 Point
Goa Night Club Fire Case: थाईलैंड में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स
  • गोवा के नाइटक्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत हुई थी और दोनों मालिक थाईलैंड भाग गए थे
  • अब दोनों मालिक, सौरव और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है
  • इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था और दिल्ली अदालत ने अग्रिम जमानत से इनकार किया
गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया. 6 दिसंबर की रात इसी नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस बड़े हादसे के बाद जब बारी जिम्मेदारी लेने की थी, कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने की थी, तो दोनों भाई चुपचाप भारत छोड़कर भाग निकले थे. अब दोनों थाईलैंड पुलिस की हिरासत में हैं और अगला कदम उन्हें भारत लाने की होगी. चलिए आपकों यहां 10 प्वाइंट में लूथरा ब्रदर्स के भारत से भागने से लेकर उनके हिरासत तक आने तक की कहानी बताते हैं.

  1. 6 दिसंबर की रात को नाइट क्लब में लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली थी. शुरुआती जांच में पाया गया कि नाइट क्लब की बनावट से लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था तक में भारी लापरवाही बरती गई थी. इसके बाद नाइट क्लब के दोनों मालिकों के खिलाफ गोवा में FIR दर्ज की गई. 
  2. FIR दर्ज होते ही पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली रवाना की गई, जहां आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई. दोनों वहां मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद उनके आवास पर कानून के तहत नोटिस चस्पा किया गया.
  3. लेकिन पता चला कि गोवा के अरपोरा स्थित इस नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स छह दिसंबर की रात को हुई घटना के तुरंत बाद थाईलैंड भाग गए थे. 7 दिसंबर की शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया था. 
  4. मुंबई इमिग्रेशन से पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से थाइलैंड के लिए रवाना हो गए थे, जबकि हादसा पिछली रात करीब आधी रात को हुआ था. 
  5. इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया.
  6. दूसरी तरफ बुधवार, 10 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने दोनों भाइयों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी पारगमन अग्रिम जमानत याचिका (transit anticipatory bail) पर सुनवाई अगले दिन के लिए निर्धारित कर दी. लूथरा बंधुओं ने अदालत में कहा है कि वे केवल लाइसेंसधारी हैं, न कि उस इमारत के वास्तविक मालिक जहां क्लब स्थित था. दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए. लेकिन अदलता से उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिली.
  7. गुरुवार, 11 दिसंबर को गोवा पुलिस की पहल पर लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैं. पासपोर्ट सस्पेंड करने का मतलब है कि अब दोनों का पासपोर्ट अस्थायी रूप से अमान्य कर दिया गया है, जिससे वे विदेश यात्रा नहीं कर सकते. 
  8. गुरुवार को ही सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया.
  9. अलग-अलग तस्वीरों में दोनों भाई अपने हाथ बंधे हुए और अपना पासपोर्ट पकड़े हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों के बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं.
  10. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए उड़ान भर चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा भाईयों को वापस भारत लाएगी.



 

